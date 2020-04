Lacey Evans logró su clasificación a la lucha de escaleras de Money in the Bank 2020, tras vencer a Sasha Banks en el último Friday Night SmackDown. La campeona de la marca azul, Bayley, fue determinante para que Evans se lleve la victoria. ¿Cómo así?

En un momento de la contienda, Bayley ayudó a la ‘Jefa’ y comenzó a discutir con Lacey. Sasha aprovechó que su rival estaba distraída y le aplicó un roll-up. Pero el árbitro no contó porque le estaba llamando la atención a la campeona del show azul. Cuando se puso a hacerlo, ya era tarde, Evans se pudo mover.

Banks, entonces, se quedó mirando a Bayley y le recriminó por haber distraído al árbitro. No se había dado cuenta que Lacey ya se había recuperado. Y cuando la ‘Jefa’ volteó, recibió un puñetazo de su oponente. Cuanta de tres y victoria para Evans. Así, la luchadora clasificó al combate de escaleras de Money in the Bank 2020, en la que también estarán Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax y Dana Brooke.

El SmackDown de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando, a puertas cerradas. La compañía no puede celebrar eventos con público, debido a las estrictas medidas que ha tomado el estado de Florida para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

