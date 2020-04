The Miz y John Morrison no lo pueden creer. Pensaron que vencerían a Lucha House Party (Lince Dorado y Gran Metalik) en el último Friday Night SmackDown. Pero no fue así. Los enmascarados, sorpresivamente, se llevaron la victoria.

Fue una lucha intensa. Y en un determinado momento The Miz intentó hacerle su técnica especial a Gran Metalik. Sin embargo, el miembro de Lucha House Party logró revertir la maniobra y aplicó un roll-up. Cuenta de tres y victoria para los latinos.

Esta derrota puede perjudicar a The Miz y Morrison. Y es que ambos luchadores se presentaron en el inicio del programa frente a The New Day, pidiendo una revancha por los títulos en parejas del show azul. No obstante, fueron interrumpidos por The Forgotten Sons, quienes atacaron a los campeones Big E y Kofi Kingston.

El SmackDown de esta semana se está llevando a cabo en el Performance Center de Orlando, a puertas cerradas. La compañía no puede celebrar eventos con público, debido a las estrictas medidas que ha tomado el estado de Florida para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

