La serie ‘The Last Ride’ ha puesto a The Undertaker en el foco de la prensa. Por eso, el ‘Enterrador’ está siendo entrevistado por distintos medios. Recientemente, conversó con The Toronto Sun y uno de los temas que tocaron fue su retiro de la lucha libre.

‘Taker’ reveló que todavía le queda un combate más por realizar en WWE. El problema, de acuerdo a sus palabras, es que a sus 55 años ya no tiene el físico que poseía en la década del 2000, lo que sin duda dificulta las cosas, pero no las imposibilita.

El ‘Enterrador’ también aseguró que nunca se desligará de la lucha libre. “No me retiraré por completo”, aseveró al medio canadiense. “Puede que ya no entre al cuadrilátero y luche, pero siempre estaré involucrado de alguna manera dentro de la industria. Durante 30 años, he sido un pilar en el ring”, agregó.

De hecho, según la información que publicó The Wrestling Observer, el ‘Hombre muerto’ firmó el año pasado un contrato con el Imperio McMahon por 15 años, por lo que todavía seguiremos sabiendo más de él dentro del negocio.