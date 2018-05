YouTube. Desde que se hizo público que Tristan Thompson le fue infiel a Khloé Kardashian, celebridad de televisión, la estrella de la NBA ha tratado de pasar desapercibido. Sin embargo, su trabajo lo obligó a aparecer frente a miles de personas y las críticas no tardaron en llegar.



En el reciente partido de los Cleveland Cavaliers ante los Toronto Raptors en Canadá, los espectadores le hicieron saber a Thompson que no estaban de su lado. En especial cuando el jugador de la NBA se disponía a lanzar unos tiros libres.



Tal como se ve en el video de YouTube, cientos de personas se unieron para gritar el nombre de su pareja. A pesar de que no fue planeado, esto generó un tenso ambiente.



Sin importar la hostilidad del público, los 'Cavs' consiguieron la victoria. Vencieron a los locales por 113-112 gracias al gran aporte de LeBron James, quien firmó el vigésimo primer triple-doble de su carrera en las eliminatorias por el título de la NBA con 26 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes.



Un video de Tristan Thompson junto a dos mujeres se hizo público a solo días de que su pareja diera a luz. Debido a esto, la estrella de NBA ha parado su actividad en redes sociales.