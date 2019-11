El atleta Mike O’Hearn es una de las principales estrellas del fisicoculturismo; sin embargo, en su más reciente participación vivió un hecho embarazoso. Y es que se cayó al vacío cuando desfilaba por el escenario. El video se volvió viral en YouTube.

O’Hearn se encontraba compitiendo en el Campeonato NPC Northwest en Washington cuando se quedó viendo al público, mientras caminaba. En un momento, se dio cuenta que ya no estaba pisando el suelo, pero fue demasiado tarde.

Fisicoculturista se cayó al vacío en competencia en Washington. (Video: Twitter)

A pesar de la caída, el atleta pudo levantarse por sus propios medios y culminar su presentación. Eso sí, la caída se volvió viral que incluso O’Hearn lo terminó compartiendo en sus redes, en una especie de parodia suya.

"Me caí del escenario, no vi el borde”, aseguró O’Hearn al medio especializado Generation Iron. “Me levanté instantáneamente y continué mi desempeño, el espectáculo debía continuar. Sufrí algunos golpes, pero estaré bien. Por favor no se preocupen, no rompí el piso”, agregó el campeón de esa misma competencia en 2015.

