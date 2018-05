YouTube VIRAL . Un golfista español pagó muy caro meterse tanto en el juego, a tal punto de olvidarse de sus seguidores. Se trata de Sergio García, quien protagonizó un bochornoso incidente con un niño.



El video de YouTube muestra su penosa reacción ante el aliento del público. Creyendo que el golpe que acababa de dar era bueno, el espectador le gritó: "¡Buena bola, Sergio!", a lo que el golfista contestó: "¿Buena bola? ¿Pero te quieres callar de una p*** vez ya? ¡Va al agua, j****!".



Ocurrió el pasado domingo, durante The Players Championship, en Florida. Sin embargo, esto habría sido una confusión. Así lo reveló el deportista mediante su cuenta de Twitter.



"Me gustaría pedirle perdón al niño que se escucha en el vídeo y decirle que mi comentario no iba dirigido a él. Nunca le hablaría así a un/a niño/a. Va a otra persona mucho más mayor que venía mofándose todo el día de mis malos golpes diciéndome buena bola y buen golpe. Lo siento!!", escribió.



Esta no es la primera vez que Sergio García se enfada al hacer un mal golpe. El año pasado, tiró el palo al suelo, decepcionado por su mal desempeño.

