YouTube VIRAL. Mirai Nagasu hizo historia en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. La estadounidense se lució con un triple axel, una de las piruetas de mayor dificultad de la disciplina, y se convirtió en la primera mujer de su país y en apenas la tercera en la historia en lograrlo en este tipo de competencia.



El truco que consiste en saltar con un pie, dar tres vueltas y media en el aire, y caer con el otro. Previamente lo habían logrado las japonesas Midori Ito (en 1992) y Mao Asada (en 2010).



Además, la patinadora se convirtió en la primera representante de su país en hacerlo en unos Juegos Olímpicos de invierno. Tonya Harding y Kimmie Meissner lo habían logrado, pero en torneos menores.



"Me siento genial. Ser la primera estadounidense en lograr el triple axel en unos Juegos Olímpicos es histórico y nadie me lo puede quitar", señaló la deportista de 24 años.



A pesar de la hazaña, Nagasu no pudo subirse a lo más alto del podio. La medalla de oro de patinaje por equipos fue para Canadá, en tanto que la de plata quedó en manos de Rusia y la de bronce para Estados Unidos.