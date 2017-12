Si creíste que 'Tano Pasman' hizo un escándalo en el 2011, es porque no has visto a este hincha de la NFL . En un video que también se ha hecho viral en YouTube , un hombre pierde los papeles cuando ve a su equipo perder ante el campeón de la liga.



El hecho ocurrió cuando los New York Patriots se hicieron del título de su División al derrotar 24-27 a los Pittsburgh Steelers, que vieron rota su racha de ocho triunfos seguidos.



Al ver esto, el hombre tiró por el suelo todo lo que había encima de la mesa. Su familia y amigos, con los que se encontraba viendo el partido, no pudieron contener la risa.



Estas imágenes hacen recordar a aquellas de Sergio Pasman, el ‘Tano’, que se hizo mundialmente conocido por un video parecido. En este, perdió la cabeza cuando vio que River Plate se iba a la baja en el 2011.



Al igual que en este caso, el hincha del Millonario no sabía que sus hijos lo estaban grabando.