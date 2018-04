Usain Bolt no pierde las esperanzas de conseguir un contrato como futbolista profesional. Su primera opción fue la Premier League, pero la MLS se ha vuelto muy atractiva, en especial tras la llegada de Zlatan Ibrahimovic.



Las cámaras de TMZ se encontraron con Usain Bolt cuando este estaba en el aeropuerto de Los Ángeles. El jamaiquino no dudó en hablar de sus probabilidades de convertirse en una estrella de fútbol.



"Que me den el contrato. Me encantaría ser parte de la MLS", señaló el hombre más veloz del mundo. Así, Usain Bolt deja de lado sus pretensiones de llegar al Borussia Dortmund o Manchester United.



Su interés sería llamar la atención de otros clubes. Con la llega de Zlatan Ibrahimovic a Los Ángeles Galaxy, muchos han empezado a fijarse en la MLS.



Usain Bolt se retiró del atletismo en el 2017, luego del Mundial de Atletismo. Desde entonces, ha buscado la forma de conseguir prácticas de fútbol.