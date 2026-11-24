Confianza, experiencia y una visión compartida marcan el trabajo que Panam Sports y el Comité Organizador de Lima 2027 vienen desarrollando rumbo a los XX Juegos Panamericanos. Tras intensas jornadas de reuniones técnicas en la capital peruana, los presidentes de ambas organizaciones, Neven Ilic y Óscar Fernández, respectivamente, presentaron esta noche en conferencia de prensa un balance positivo de los avances alcanzados, consolidando una agenda conjunta de acciones orientadas a superar el estándar organizativo y deportivo de Lima 2019.

“Quiero darle a todos la tranquilidad de que hemos revisado punto a punto las áreas”, expresó Ilic, al destacar el nivel de coordinación entre ambas organizaciones y el trabajo especializado que vienen realizando sus equipos técnicos. El presidente de Panam Sports puso en valor el conocimiento alcanzado sobre las diferentes áreas funcionales, la capacidad de planificación y los avances que permiten concentrar los esfuerzos en una etapa de mayor precisión en los aspectos operativos de los Juegos.

Desde su experiencia profesional como ingeniero, Ilic realizó una valoración especial de las intervenciones en infraestructura deportiva, destacando la importancia de dimensionar adecuadamente las obras, sus alcances y los tiempos de ejecución.

El dirigente expresó su confianza en la capacidad técnica de la empresa responsable de las construcciones y en las coordinaciones que se vienen desarrollando para cumplir con los objetivos establecidos. El inicio de estas intervenciones, acompañado del seguimiento de los equipos especializados, fortalece su confianza en la preparación de los escenarios que recibirán a los mejores deportistas de las Américas.

La confianza expresada por Ilic se traduce también en una participación directa y permanente de Panam Sports durante los próximos meses. El dirigente anunció que acompañará personalmente, junto a su equipo de especialistas, las jornadas de trabajo que se desarrollarán mensualmente, fortaleciendo el seguimiento de los avances, la atención conjunta de los requerimientos operativos y la coordinación de los detalles que demanda un certamen de esta magnitud.

“Mi equipo va a estar presente conmigo todos los meses hasta el desarrollo de las competencias. Estoy muy agradecido del trabajo que están haciendo, del esfuerzo que estamos realizando en conjunto”, enfatizó.

El valor de la experiencia

Por su parte, Óscar Fernández Cáceres, presidente de Lima 2027 y del Instituto Peruano del Deporte (IPD), destacó el valor de estas jornadas y la experiencia de los profesionales que integran la organización, señalando que alrededor del 70 % del equipo cuenta con experiencia en la organización de lo que fue Lima 2019, una fortaleza que permite afrontar los nuevos desafíos con conocimiento especializado y una planificación articulada.

“Estos días han sido unos días intensos, pero han sido aprovechados por todos”, sostuvo Fernández, quien resaltó la importancia de respetar los tiempos de planificación. Desde su experiencia como deportista y dirigente, Fernández reafirmó que la atención al deportista constituye el centro de las decisiones. En esa línea, destacó las acciones orientadas a complementar y modernizar la infraestructura deportiva, incorporar equipamiento especializado y ofrecer condiciones de competencia acordes con las más altas exigencias internacionales. Una visión que conecta el trabajo organizativo con el fortalecimiento de las capacidades deportivas del país.

Para Neven Ilic, la excelencia de unos Juegos se construye desde la atención de los detalles y la capacidad de generar una experiencia extraordinaria para todos sus protagonistas. Su mirada hacia Lima 2027 tiene como referencia el éxito alcanzado hace siete años en el Perú, pero con la determinación de elevar nuevamente ese estándar.

“Lo que buscábamos era que la experiencia para todos los actores de los Juegos fuera espectacular. Para los deportistas, visitantes y para ustedes como periodistas. Sabemos que existe la voluntad y compromiso del Perú de hacer los mejores Juegos de su historia”, afirmó Ilic, reafirmando la disposición de Panam Sports de continuar trabajando junto al Comité Organizador para afrontar los desafíos de Lima 2027 y superar lo alcanzado en 2019.

A ocho meses de recibir nuevamente a las Américas, Panam Sports y Lima 2027 comparten mucho más que una agenda de trabajo. Los une la experiencia de haber organizado juntos una edición histórica, la confianza en las capacidades de sus equipos y la convicción de que el diálogo, la articulación y el esfuerzo colectivo son fundamentales para alcanzar grandes resultados.

Del 23 de julio al 8 de agosto de 2027, el Perú volverá a reunir a 41 naciones bajo una misma ambición, hacer de Lima 2027 los mejores Juegos Panamericanos de la historia.