Uno de los eventos enumerados más esperados se llevará a cabo este sábado 15 de agosto. Desde el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, no te pierdas la transmisión del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, en lo que será la defensa de Islam de su cinturón de peso wélter en una de las categorías más disputadas dentro de la empresa. La transmisión a nivel mundial estará a cargo de Paramount Plus y aquí te dejo con todos los detalles para ver el minuto a minuto de este evento .

UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry - horario, TV y dónde ver en vivo

Dato Información Evento UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry Pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry Título En disputa el cinturón de peso wélter Fecha Sábado 15 de agosto de 2026 Lugar Xfinity Mobile Arena Ciudad Filadelfia, Pensilvania Plataforma principal Paramount Plus Streaming complementario UFC Fight Pass

¿Dónde ver Paramount Plus EN VIVO para UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry?

La transmisión de UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry estará disponible a través de Paramount Plus, plataforma que actualmente concentra buena parte de los derechos de UFC en Estados Unidos, México y otros mercados internacionales.

Paramount Plus es un servicio que:

Transmite eventos UFC en vivo.

Incluye preliminares y cartelera principal dentro de la suscripción.

Permite acceder desde múltiples dispositivos.

Ofrece planes mensuales y anuales.

Incluye series, películas y otros eventos deportivos dentro del catálogo.

Para los aficionados que buscan seguir UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry sin contratar paquetes adicionales de televisión, Paramount Plus representa una de las opciones más directas para acceder a la cartelera completa.

¿Cómo suscribirse a Paramount Plus para ver UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry?

El proceso de contratación es sencillo y puede completarse en pocos minutos:

Ingresa al sitio web oficial o descarga la aplicación de Paramount Plus. Selecciona el plan disponible en tu país. Registra una cuenta con correo electrónico y contraseña. Completa el método de pago correspondiente. Accede a la plataforma el día del evento. Busca la transmisión en vivo de UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry.

Con una suscripción activa podrás acceder tanto a la pelea entre Topuria y Gaethje como al resto de la cartelera.

¿En qué dispositivos se puede ver UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry?

Los usuarios podrán seguir UFC Freedom 250 desde:

Computadoras y laptops mediante navegador web.

Teléfonos móviles Android.

iPhone y iPad.

Tablets Android.

Smart TV compatibles.

Android TV.

Google TV.

Roku.

Fire TV Stick.

Apple TV.

Chromecast.

Esto permite seguir el evento tanto desde casa como mientras te encuentras fuera.

¿Cómo ver UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry en Smart TV?

Para disfrutar de la cartelera en pantalla grande:

Descarga la aplicación oficial de Paramount Plus.

Inicia sesión con tu cuenta.

Accede a la sección de deportes o eventos en vivo.

Selecciona UFC Freedom 250.

Disfruta de la transmisión desde tu televisor.

La experiencia suele ser más cómoda para quienes desean seguir toda la función junto a familiares o amigos.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos (2026)

En Estados Unidos, Paramount Plus ofrece dos alternativas principales para los aficionados de UFC.

Plan Essential

Característica Detalle Precio mensual USD 8.99 Precio anual USD 89.99 Publicidad Sí UFC en vivo Sí

Plan Premium

Característica Detalle Precio mensual USD 13.99 Precio anual USD 139.99 Publicidad Reducida Descargas offline Sí Acceso Showtime Sí UFC en vivo Sí

¿Qué plan conviene para UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry?

Essential: ideal para quienes buscan la opción más económica para seguir UFC.

Premium: recomendado para usuarios que consumen deportes, películas y series con frecuencia.

Planes y precios de Paramount Plus en México (2026)

Paramount Plus también dispone de dos niveles de suscripción para el mercado mexicano.

Plan Estándar

Característica Detalle Precio mensual 149 MXN Calidad Full HD Transmisiones simultáneas 2 UFC en vivo Sí

Plan Premium

Característica Detalle Precio mensual 199 MXN Calidad Hasta 4K compatible Transmisiones simultáneas 4 UFC en vivo Sí

¿Qué plan conviene en México?

Estándar: excelente relación costo-beneficio para seguir UFC.

Premium: pensado para hogares con varios usuarios conectados al mismo tiempo.

Planes y precios de Paramount Plus en Latinoamérica

País Precio mensual aproximado Argentina ARS 5,578.51 Colombia COP 23,500 Chile CLP 5,690 Perú S/ 21.50 Ecuador USD 5.99 Bolivia BOB 40.90 Uruguay UYU 249 Panamá USD 5.99 Costa Rica CRC 2,999 Guatemala GTQ 45.99 Honduras HNL 150 El Salvador USD 5.99 Nicaragua NIO 219 República Dominicana DOP 359

Sigue en vivo y en directo todos los resultados de la cartelera del UFC 330 y la pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry este sábado 15 de agosto en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. La transmisión del evento estará a cargo de Paramount Plus (Estados Unidos, México y Latinoamérica), HBO MAX (España) y UFC Fight Pass (VIDEO: UFC.COM / YOUTUBE UFC)