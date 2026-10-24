Alexander Volkanovski pondrá en juego el título de peso pluma ante Movsar Evloev en la pelea estelar de UFC 333, en el Etihad Arena de Abu Dabi. Con un récord de 28 victorias y 4 derrotas, el campeón defenderá el cinturón de las 145 libras en el mismo escenario donde Ilia Topuria retuvo la corona frente a Max Holloway. Para Volkanovski, la cita representa una oportunidad de afianzar su segundo reinado; para Evloev, el desafío de destronarlo y convertirse en campeón de la división.
¿Dónde y cómo ver Paramount Plus EN VIVO, UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev?
UFC 333: Volkanovski vs. Evloev se podrá ver por Paramount+ el sábado 24 de octubre de 2026 en Perú, México, Argentina y los demás países latinoamericanos habilitados, incluido Brasil. La transmisión comprende las preliminares tempranas, las preliminares y la cartelera principal, sin un pago adicional por evento. La función se celebrará en el Etihad Arena de Abu Dabi.
|País o zona de referencia
|Dónde y cómo verlo
|Preliminares tempranas
|Preliminares
|Cartelera principal
|Perú
|Paramount+, por web o app con suscripción
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|México — Ciudad de México
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Colombia
|Paramount+, por web o app con suscripción
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|Ecuador — territorio continental
|Paramount+, por web o app con suscripción
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|Argentina
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Chile — Santiago
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Uruguay
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Paraguay
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Bolivia
|Paramount+, por web o app con suscripción
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|2:00 p. m.
|Venezuela
|Paramount+, por web o app con suscripción
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|2:00 p. m.
|Brasil — Brasilia y São Paulo
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Costa Rica
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|El Salvador
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Guatemala
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Honduras
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Nicaragua
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Panamá
|Paramount+, por web o app con suscripción
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|República Dominicana
|Paramount+, por web o app con suscripción
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|2:00 p. m.
|Estados Unidos — costa este
|Paramount+, por web o app con suscripción
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|2:00 p. m.
|Estados Unidos — costa oeste
|Paramount+, por web o app con suscripción
|7:00 a. m.
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
¿A qué hora pelea Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev por UFC 333?
A continuación, conoce los horarios por país para seguir la cobertura del UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev.
|País o región
|Preliminares tempranas
|Preliminares
|Cartelera principal
|México — Ciudad de México
|08:00
|10:00
|12:00
|Guatemala
|08:00
|10:00
|12:00
|El Salvador
|08:00
|10:00
|12:00
|Honduras
|08:00
|10:00
|12:00
|Nicaragua
|08:00
|10:00
|12:00
|Costa Rica
|08:00
|10:00
|12:00
|Perú
|09:00
|11:00
|13:00
|Colombia
|09:00
|11:00
|13:00
|Ecuador — territorio continental
|09:00
|11:00
|13:00
|Panamá
|09:00
|11:00
|13:00
|Bolivia
|10:00
|12:00
|14:00
|Venezuela
|10:00
|12:00
|14:00
|República Dominicana
|10:00
|12:00
|14:00
|Puerto Rico
|10:00
|12:00
|14:00
|Argentina
|11:00
|13:00
|15:00
|Uruguay
|11:00
|13:00
|15:00
|Paraguay
|11:00
|13:00
|15:00
|Chile — Santiago
|11:00
|13:00
|15:00
|Brasil — Brasilia y São Paulo
|11:00
|13:00
|15:00
|Estados Unidos — Nueva York / Miami
|10:00
|12:00
|14:00
|Estados Unidos — Chicago
|09:00
|11:00
|13:00
|Estados Unidos — Denver
|08:00
|10:00
|12:00
|Estados Unidos — Los Ángeles
|07:00
|09:00
|11:00
|España — península y Baleares
|16:00
|18:00
|20:00
|España — Canarias
|15:00
|17:00
|19:00
|Emiratos Árabes Unidos — Abu Dabi
|18:00
|20:00
|22:00
¿A qué hora empieza UFC 333 en Latinoamérica?
UFC 333 tendrá una programación diurna para la audiencia latinoamericana. En Perú, Colombia y Ecuador continental, las primeras peleas comenzarán a las 09:00, las preliminares continuarán desde las 11:00 y el bloque principal arrancará a las 13:00. En Ciudad de México, esos mismos segmentos se emitirán una hora antes: 08:00, 10:00 y 12:00, respectivamente. Estos horarios equivalen a los tres bloques publicados por la organización de la transmisión.
En Argentina, Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile, la cartelera principal empezará a las 15:00. La diferencia respecto de muchas veladas nocturnas de UFC responde a que esta edición se disputa en Abu Dabi, donde el bloque estelar está programado para las 22:00 locales.