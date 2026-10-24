UFC 333: Volkanovski vs. Evloev se celebrará el sábado 24 de octubre de 2026 en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos y Paramount Plus transmitirá todas las peleas. (Foto: UFC / Composición Depor)
UFC 333: Volkanovski vs. Evloev se celebrará el sábado 24 de octubre de 2026 en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos y Paramount Plus transmitirá todas las peleas. (Foto: UFC / Composición Depor)

Alexander Volkanovski pondrá en juego el título de peso pluma ante Movsar Evloev en la , en el Etihad Arena de Abu Dabi. Con un récord de 28 victorias y 4 derrotas, el campeón defenderá el cinturón de las 145 libras en el mismo escenario donde Ilia Topuria retuvo la corona frente a Max Holloway. Para Volkanovski, la cita representa una oportunidad de afianzar su segundo reinado; para Evloev, el desafío de destronarlo y convertirse en campeón de la división.

¿Dónde y cómo ver Paramount Plus EN VIVO, UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev?

UFC 333: Volkanovski vs. Evloev se podrá ver por Paramount+ el sábado 24 de octubre de 2026 en Perú, México, Argentina y los demás países latinoamericanos habilitados, incluido Brasil. La transmisión comprende las preliminares tempranas, las preliminares y la cartelera principal, sin un pago adicional por evento. La función se celebrará en el Etihad Arena de Abu Dabi.

País o zona de referenciaDónde y cómo verloPreliminares tempranasPreliminaresCartelera principal
PerúParamount+, por web o app con suscripción9:00 a. m.11:00 a. m.1:00 p. m.
México — Ciudad de MéxicoParamount+, por web o app con suscripción8:00 a. m.10:00 a. m.12:00 p. m.
ColombiaParamount+, por web o app con suscripción9:00 a. m.11:00 a. m.1:00 p. m.
Ecuador — territorio continentalParamount+, por web o app con suscripción9:00 a. m.11:00 a. m.1:00 p. m.
ArgentinaParamount+, por web o app con suscripción11:00 a. m.1:00 p. m.3:00 p. m.
Chile — SantiagoParamount+, por web o app con suscripción11:00 a. m.1:00 p. m.3:00 p. m.
UruguayParamount+, por web o app con suscripción11:00 a. m.1:00 p. m.3:00 p. m.
ParaguayParamount+, por web o app con suscripción11:00 a. m.1:00 p. m.3:00 p. m.
BoliviaParamount+, por web o app con suscripción10:00 a. m.12:00 p. m.2:00 p. m.
VenezuelaParamount+, por web o app con suscripción10:00 a. m.12:00 p. m.2:00 p. m.
Brasil — Brasilia y São PauloParamount+, por web o app con suscripción11:00 a. m.1:00 p. m.3:00 p. m.
Costa RicaParamount+, por web o app con suscripción8:00 a. m.10:00 a. m.12:00 p. m.
El SalvadorParamount+, por web o app con suscripción8:00 a. m.10:00 a. m.12:00 p. m.
GuatemalaParamount+, por web o app con suscripción8:00 a. m.10:00 a. m.12:00 p. m.
HondurasParamount+, por web o app con suscripción8:00 a. m.10:00 a. m.12:00 p. m.
NicaraguaParamount+, por web o app con suscripción8:00 a. m.10:00 a. m.12:00 p. m.
PanamáParamount+, por web o app con suscripción9:00 a. m.11:00 a. m.1:00 p. m.
República DominicanaParamount+, por web o app con suscripción10:00 a. m.12:00 p. m.2:00 p. m.
Estados Unidos — costa esteParamount+, por web o app con suscripción10:00 a. m.12:00 p. m.2:00 p. m.
Estados Unidos — costa oesteParamount+, por web o app con suscripción7:00 a. m.9:00 a. m.11:00 a. m.

¿A qué hora pelea Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev por UFC 333?

A continuación, conoce los horarios por país para seguir la cobertura del UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev.

País o regiónPreliminares tempranasPreliminaresCartelera principal
México — Ciudad de México08:0010:0012:00
Guatemala08:0010:0012:00
El Salvador08:0010:0012:00
Honduras08:0010:0012:00
Nicaragua08:0010:0012:00
Costa Rica08:0010:0012:00
Perú09:0011:0013:00
Colombia09:0011:0013:00
Ecuador — territorio continental09:0011:0013:00
Panamá09:0011:0013:00
Bolivia10:0012:0014:00
Venezuela10:0012:0014:00
República Dominicana10:0012:0014:00
Puerto Rico10:0012:0014:00
Argentina11:0013:0015:00
Uruguay11:0013:0015:00
Paraguay11:0013:0015:00
Chile — Santiago11:0013:0015:00
Brasil — Brasilia y São Paulo11:0013:0015:00
Estados Unidos — Nueva York / Miami10:0012:0014:00
Estados Unidos — Chicago09:0011:0013:00
Estados Unidos — Denver08:0010:0012:00
Estados Unidos — Los Ángeles07:0009:0011:00
España — península y Baleares16:0018:0020:00
España — Canarias15:0017:0019:00
Emiratos Árabes Unidos — Abu Dabi18:0020:0022:00

¿A qué hora empieza UFC 333 en Latinoamérica?

UFC 333 tendrá una programación diurna para la audiencia latinoamericana. En Perú, Colombia y Ecuador continental, las primeras peleas comenzarán a las 09:00, las preliminares continuarán desde las 11:00 y el bloque principal arrancará a las 13:00. En Ciudad de México, esos mismos segmentos se emitirán una hora antes: 08:00, 10:00 y 12:00, respectivamente. Estos horarios equivalen a los tres bloques publicados por la organización de la transmisión.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile, la cartelera principal empezará a las 15:00. La diferencia respecto de muchas veladas nocturnas de UFC responde a que esta edición se disputa en Abu Dabi, donde el bloque estelar está programado para las 22:00 locales.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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