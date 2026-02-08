Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Ver gratis Patriots vs. Seahawks EN VIVO por Super Bowl 2026: a qué hora juegan y en qué canales ver
Patriots vs. Seahawks se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente al Super Bowl 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica por su plataforma de Disney Plus Premium, mientras que en México se podrá ver por TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y FOX Sports. En Estados Unidos será televisado por NBC, mientras que en España vía DAZN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 8 de febrero desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Levi’s Stadium (Santa Clara, Estados Unidos). Recuerda que el show del medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny.
New England Patriots vs. Seattle Seahawks se enfrentan por el Super Bowl LX 2026. (Video: Getty Images) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.