Pasaron largos 11 años desde aquella mítica final del Super Bowl 2015 que enfrentó a los Los New England Patriots y los Seattle Seahwks. En aquella ocasión, Los ‘Pats’, de la mano de un notable Tom Brady se quedaron con el título, pero en el deporte siempre existe una revanvcha.

Y por ella van los de la ‘Águila pescadora’ que llegan ligeramente como favoritos para esta definición que tendrá lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Será clave lo que pueda hacer su quarterback Sam Darnold, quien se lució ante Los Angeles Rams en la Final de la Conferencia Nacional.

Pese a que los Patriots se impusieron en el Super Bowl 2015, los Seahawks se han quedado con los últimos tres enfrentamientos entre ambos, que se jugaron en los 2016, 2020 y 2024). Esto inclina la balanza a su favor.

Además, este encuentro tiene la particularidad de que chocan dos de las cuatro mejores defensas y ataques de la liga. El poderío es innegable y los Seahawks llegan con una racha de 9 victorias consecutivas, la más larga en la actualidad.

¿Cuándo y a qué hora será el Super Bowl 2026?

Este Super Bowl se disputará el próximo domingo 8 de febrero desde las 6:30 p.m. (hora peruana, con dos horas más en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil; una hora menos en México; y seis horas más en España), mientras que una hora antes será en territorio local (Estados Unidos) en una edición que advierte ser la que más cantidad de latinos ha reunido en su historia.

¿Quién va a cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

El show de medio tiempo estará a cargo del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Este artista, uno de los más importantes del momento, y reciente ganador del Grammy a mejor álbum del año, hará historia al ser el primer artista latino en ser parte de este evento mundial.

En un espectáculo sin precedentes, haciendo un alto a su exitosa gira, se presentará ante miles de asistentes al Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Además, de millones que visualizarán el show a través de los canales oficiales de TV y streaming. Además, todas las incidencias se verán en tiempo real en la web de Depor.

Según se pudo conocer, el presidente de USA, Donald Trump, será uno de los ausentes del evento, en un contexto de tensiones políticas. Además, manifestó su disconformidad con la presencia de Bad Bunny en el show principal.

¿A qué hora se presenta Bad Bunny en el Super Bowl?

México y Centroamérica: 7:00 p. m. – 7:30 p. m.

7:00 p. m. – 7:30 p. m. Perú, Colombia y Panamá: 8:00 p. m. – 8:30 p. m.

8:00 p. m. – 8:30 p. m. Estados Unidos (ET): 8:00 p. m. – 8:30 p. m.

8:00 p. m. – 8:30 p. m. Estados Unidos (PT): 5:00 p. m. – 5:30 p. m.

5:00 p. m. – 5:30 p. m. España: 2:00 a. m. – 2:30 a. m. (del lunes 9 de febrero)

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en Latinoamérica?

En Latinoamérica, las señales habilitadas para ver el Super Bowl 2026 son ESPN y FOX Sports. Estos serán los únicos canales disponibles para ver el juego de New England Patriots vs. Seattle Seahawks en directo.

¿Qué canales transmiten el Super Bowl en el mundo?

En Argentina lo transmite: ESPN, Disney+ y TNT Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN, Disney+

En Uruguay lo transmite: ESPN, Disney+

En Chile lo transmite: ESPN, Disney+

En Ecuador lo transmite: ESPN, Disney+

En Venezuela lo transmite: ESPN, Disney+

En Perú lo transmite: ESPN, Disney+

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN, Disney+

En Bolivia lo transmite: ESPN, Disney+

En México lo transmite: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo transmite: TNT Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo transmite: FuboTV

Programa del Super Bowl 60:

Concierto Tailgate: Teddy Swims (headliner) y LaRussell (apertura)

Ceremonia de apertura: Green Day

Himno Nacional: Charlie Puth

“America the Beautiful”: Brandi Carlile

“Lift Every Voice and Sing”: Coco Jones

Show de medio tiempo: Bad Bunny

TE PUEDE INTERESAR