Perú vuelve a estar entre las grandes del continente. La selección femenina de vóley cerró su participación en la Copa América 2025 con una sólida victoria por 3-0 ante Venezuela, resultado que no solo le dio su tercer triunfo consecutivo, sino que también le aseguró un lugar en el podio sudamericano, algo que no conseguía desde hace seis años. Con nueve puntos en la tabla general y una notable recuperación tras caer en el debut ante Argentina, el equipo dirigido por Antonio Rizola deberá esperar ahora el resultado del duelo entre Brasil y la ‘Albiceleste’ para conocer su ubicación final en el certamen.

La contundencia del equipo peruano ante la ‘Vinotinto’ se reflejó en los parciales: 25-21, 25-9 y 25-15, en un partido donde Aixa Vigil volvió a ser protagonista como máxima anotadora con 13 puntos, seguida de cerca por Kiara Montes, Diana de la Peña y Ángela Leyva. Esta victoria dejó a Perú con nueve unidades, empatando momentáneamente con Argentina, que aún tiene un partido pendiente ante Brasil en la jornada final.

El desempeño de Perú a lo largo del torneo ha sido progresivo: cayó 3-0 en el debut ante Argentina, pero luego encadenó tres triunfos consecutivos, incluyendo uno histórico frente a Brasil por 3-1 y otro sólido contra Chile. Este rendimiento le permitió al conjunto nacional escalar hasta los primeros puestos en la clasificación, asegurando medalla antes del cierre de la última fecha.

Perú en la Copa América de Vóley. (Foto: FPV)

¿Perú puede ser campeón de la Copa América 2025?

A pesar de igualar en puntos con Argentina, el reglamento del torneo establece que en caso de empate se aplican criterios de desempate como el set ratio. En ese aspecto, la ‘Albiceleste’ aventaja a Perú, con una diferencia difícil de superar incluso si pierde ante Brasil por 3-0. Por tanto, matemáticamente, la ‘Bicolor’ ya no tiene opción de alcanzar el primer lugar, pero sí mantiene chances de terminar como subcampeona si Brasil cae ante Argentina.

En la tabla de posiciones, tanto Perú como Argentina tienen nueve puntos, aunque las de camiseta celeste y blanca aún deben jugar su último partido. Brasil, con seis unidades, aún puede igualarlas, pero depende de un triunfo ante Argentina. Si gana por amplio margen, podría subir al segundo lugar y dejar a Perú tercera. En cambio, si pierde o gana solo 3-2, el combinado patrio mantendría la segunda ubicación.

El calendario se cierra este domingo 6 de julio con dos partidos clave: Chile vs. Venezuela a las 11:00 a.m. (que ya no influye en el podio) y, sobre todo, Brasil vs. Argentina a las 2:00 p.m., el duelo que definirá los tres primeros lugares. Perú, ya sin partidos pendientes, seguirá desde las tribunas y con la calculadora en mano.

Más allá del resultado final, lo conseguido por Perú en este torneo es significativo. Volver al podio continental después de seis años demuestra un crecimiento colectivo y una renovación que ilusiona con el futuro del voleibol femenino nacional. Además, la reaparición de figuras como Ángela Leyva, junto al liderazgo de Kiara Montes, ha sido clave en este resurgir.

La Copa América 2025 ha marcado también el debut oficial del técnico brasileño Antonio Rizola al frente de la selección absoluta. El estratega ha conseguido en pocos días cohesionar al grupo, elevar su rendimiento y devolverle la confianza a una generación que necesitaba este tipo de resultados.

Tabla de posiciones de la Copa América 2025:

POSICIÓN EQUIPO Pj PG PP PUNTOS 1 Argentina 3 3 0 9 2 Perú 4 3 1 9 3 Brasil 2 1 1 3 4 Chile 2 0 2 0 5 Venezuela 3 0 3 0

TE PUEDE INTERESAR