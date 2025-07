En días donde cada vez es más complicado que el fútbol peruano exporte jugadores al extranjero, la salida de Víctor Guzmán a Europa es una noticia que hay que valorar y saber dimensionar. Tal como se confirmó hace unos días, el delantero de Alianza Lima se marchará al Sporting de Lisboa y tendrá la oportunidad de seguir creciendo en un contexto de mayor competitividad, esperando tener la chance de debutar en la Primeira Liga de Portugal.

Si bien en esta temporada apenas tuvo minutos en marzo, en la derrota por 3-0 ante ADT, el conjunto luso le hizo un seguimiento especial en la Liga 3 y vio en él un prospecto a pulir. En dicho torneo, el atacante de 19 años llegó a colocarse como el máximo artillero con nueve tantos en 10 partidos, marcando el último de ellos en la victoria por 1-0 en el clásico ante Universitario de Deportes.

Así pues, en una reciente entrevista con L1 Radio, Guzmán relató cómo se enteró de su fichaje por el Sporting de Lisboa, revelando que en un príncipe dudó de la noticia y no lo podía creer. Además, dejó en claro que trabajará muy duro para mantenerse en el extranjero y no volver al fútbol peruano en mucho tiempo.

“Me sorprendió cuando me dijeron que me iba a Portugal. Al comienzo le dije: ‘Tío, ¿me estás bromeando no?’ Pero ya estoy cerca de formar parte de ese club”, contó, explicando que solo faltan pequeños detalles para que todo se concrete. Según se supo, el delantero viajará a Portugal el 6 de julio para pasar los exámenes médicos y estampar su firma.

Víctor Guzmán viajará a Portugal este fin de semana. (Foto: Alianza Lima)

Por otro lado, también comentó que, según la conversación que sostuvo con su representante, primero de sumará la Sub-23 del Sporting de Lisboa. Conforme pase por el proceso de adaptación correspondiente, deberá ganarse los minutos y así convencer a sus entrenadores para que siga escalando hasta tentar por un lugar en el primer equipo. Todo dependerá de su rendimiento.

“Mi representante me ha explicado que va a ser llegar a la Sub-23. Conforme vaya avanzando, tengo que buscar una oportunidad en el primer equipo. Voy a llegar a trabajar, va a ser difícil, muy complicado, pero ahí se va a ver si estoy hecho para jugar al fútbol de verdad”, agregó.

En otro momento de la charla con L1 Radio, Guzmán fue consultado sobre cómo afrontará el hecho de estar lejos de su familia y en un país que no conoce. Para el futbolista, si bien eso significará una dificultad que deberá afrontar, se siente preparado para asumir el reto con madurez.

“Me siento preparado, estoy acostumbrado a estar lejos de mi familia y este será un viaje largo, sí, pero no pienso regresar en poco tiempo. Me va a costar, pero es importante para mí hacer las cosas bien porque quiero que a mi familia esté bien”, acotó.

Por último, Guzmán nombró a Rafael Leão del AC Milan y Victor Osimhen del Galatasaray como sus referentes del extranjero. Eso sí, en el Perú, espera seguir el ejemplo de figuras como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero; precisamente con este último compartió vestuarios en Alianza Lima.

“Hablando del exterior, la Premier League me gusta bastante, como se juega allá. Del exterior, mis referentes son Rafael Leão y Victor Osimhen. Del Perú, admiro a Jefferson Farfán y he tenido el privilegio de estar con Paolo (Guerrero) en el día a día; ellos son mis dos referentes del fútbol peruano”, aseveró.

Paolo Guerrero es uno de los referentes de Víctor Guzmán. (Foto: Getty Images)

