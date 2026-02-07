Perú vs Alemania se enfrentan en la jornada de los qualifiers de la Copa Davis. (Foto: Getty Images)
Perú vs Alemania se enfrentan en la jornada de los qualifiers de la Copa Davis. (Foto: Getty Images)

vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, en el que podría ser el último compromiso correspondiente por los Qualifiers de la . El equipo peruano estará conformado por Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino, que jugarán en el partido de dobles frentes a los alemanes Tim Puetz y Kevin Krawietz. ¿En qué canales ver la transmisión? DSports cuenta con los derechos televisivos de este evento, disponible en su servicio de pago disponible en DIRECTVO y su versión de streaming por DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? Esta última jornada se disputará el viernes 7 de febrero desde las 7:00 a.m. con un encuentro de doble y tendrá lugar en el CASTELLO Düsseldorf (Alemania).

Perú vs. Alemania EN VIVO vía DIRECTV (DSports): transmisión del duelo de dobles en Copa Davis
