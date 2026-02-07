Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Perú vs. Alemania EN VIVO vía DIRECTV (DSports): transmisión del duelo de dobles en Copa Davis
Perú vs. Alemania EN VIVO vía DIRECTV (DSports): transmisión del duelo de dobles en Copa Davis
Perú vs. Alemania jugarán EN VIVO y EN DIRECTO, por los duelos de dobles en las Qualifiers de la Copa Davis 2026. Sigue la transmisión del partido por DSports (DIRECTV y DGO), este sábado 7 de febrero desde las 7:00 a.m.
Perú vs. Alemania se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, en el que podría ser el último compromiso correspondiente por los Qualifiers de la Copa Davis 2026. El equipo peruano estará conformado por Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino, que jugarán en el partido de dobles frentes a los alemanes Tim Puetz y Kevin Krawietz. ¿En qué canales ver la transmisión? DSports cuenta con los derechos televisivos de este evento, disponible en su servicio de pago disponible en DIRECTVO y su versión de streaming por DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? Esta última jornada se disputará el viernes 7 de febrero desde las 7:00 a.m. con un encuentro de doble y tendrá lugar en el CASTELLO Düsseldorf (Alemania).
Perú vs. Alemania EN VIVO vía DIRECTV (DSports): transmisión del duelo de dobles en Copa Davis SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.