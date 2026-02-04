Perú y Alemania abrirán su serie de primera ronda por las ‘Qualifiers’ de la Copa Davis este fin de semana en la ciudad de Düsseldorf. Los locales parten como amplios favoritos por el ranking de sus jugadores y la experiencia de los mismos en el torneo de selecciones más importante de este deporte.

Los blanquirrojos, liderados por el capitán y extenista peruano Luis Horna y la primera raqueta nacional Ignacio Buse, buscarán dar el golpe para dejar en el camino a una potencia y avanzar a la siguiente ronda de la competición.

Como se recuerda, Perú venció con autoridad en Lima al seleccionado de Portugal con un marcador global de 3-1 en duelo disputado en el Estadio de los Hermanos Buse del club Lawn Tennis de la Exposición en setiembre de 2025.

La gran noticia de los últimos días es la confirmación de Buse en el equipo, pues se venía recuperando de una lesión que lo alejó de las clasificatorias al primer Grand Slam de la temporada en Australia.

“Se me hizo bastante larga la para. El proceso fue duro mentalmente, pero las cosas se fueron dando, fui mejorando y tuve mucho progreso. Ahora me siento bien y vamos a ver cómo se dan las cosas”, dijo el número 98 del ranking ATP.

Junto a él estarán Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Arklon Huerta del Pino. Estos dos últimos se encargarán, tal cual sucedió en la ronda previa, del duelo de dobles ante la experimentada pareja alemana conformada por Tim Puetz y Kevin Krawietz.

Equipo peruano de Copa Davis. (Foto: Copa Davis)

Cabe mencionar que los jugadores alemanes encargados para los duelos de singles son los rankeados Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann, quienes suelen jugar torneos ATP y Grand Slam.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Perú vs. Alemania?

Los partidos de esta fase están programados para el viernes 6 y sábado 7 de febrero desde las 10:00 a.m. en la jornada inaugural, mientras que en la segunda fecha se iniciará a las 7:00 a.m. (hora peruana).

¿Dónde ver el Perú vs. Alemania por Copa Davis?

Todos los partidos de este enfrentamiento, tanto de singles como de dobles, se verá en exclusiva a través de DSports. Además, todas las incidencias de la serie estarán en la web de Depor, con la más completa información.

