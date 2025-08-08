Perú buscará su pase a las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley. (Foto: NORCECA)
Perú buscará su pase a las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley. (Foto: NORCECA)

vs. se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final de la . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de la cuenta de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMV). Este duelo está pactado para el viernes 8 desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) y se disputará en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos (Colima, México). Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.

Perú vs. Colombia se enfrentan por la Copa Panamericana de Vóley. (Video: FMV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

