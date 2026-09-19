¡Se viene una nueva jornada tenis en suelo peruano! Perú vs. Paraguay se enfrentaron en el compromiso correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. En este encuentro tuvimos en el campo Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo y Martín Vergara. ¿En qué canales se vio la transmisión? DSports cuenta con los derechos televisivos de este evento, disponible en su servicio de pago disponible en DIRECTVO y su versión de streaming por DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? Esta primera jornada se disputó el sábado 19 septiembre desde las 2:00 p.m. con dos encuentros de singles y tuvo lugar en Jockey Club del Perú.

Perú vs. Paraguay: previa del partido

¿Dónde ver Perú vs. Paraguay por la Copa Davis 2026?

El partido de dobles entre Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo y Martín Vergara podrá verse EN VIVO en Perú a través de DSports, señal disponible en los canales 610 y 1610 HD. Además, el encuentro será transmitido vía streaming por DGO.

¿A qué hora juegan Buse y Huertas del Pino vs. Vallejo y Vergara?

El duelo de dobles está programado para este sábado 19 de septiembre desde las 2:00 p.m. en Perú. El encuentro se disputará en el Jockey Club del Perú y será el tercer partido de la serie entre ambas selecciones.

¿Qué canal transmite el Perú vs. Paraguay por la Copa Davis?

La transmisión televisiva estará a cargo de DSports, que llevará el partido en vivo para el público peruano. La señal se encuentra disponible en los canales 610 y 1610 HD, por lo que los aficionados podrán seguir el esperado encuentro de dobles.

¿Dónde ver online el partido de dobles Perú vs. Paraguay?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro desde una computadora, celular o tablet podrán hacerlo mediante DGO, plataforma de streaming que transmitirá en vivo el enfrentamiento entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.

¿Quiénes juegan el dobles de Perú vs. Paraguay?

Por el lado peruano, la dupla estará conformada por Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino, mientras que Paraguay presentará a Daniel Vallejo y Martín Vergara. El partido será uno de los puntos centrales de la segunda jornada de la eliminatoria.

¿Por qué es importante el partido de dobles para Perú?

El encuentro puede definir la serie, ya que Perú se impone actualmente por 2-0 después de las victorias de Ignacio Buse sobre Hernando Escurra y Juan Pablo Varillas frente a Daniel Vallejo. Por ello, un triunfo de Buse y Huertas del Pino le daría a Perú la victoria definitiva en la eliminatoria.

Perú vs. Paraguay: ¿cómo seguir el partido de Copa Davis?

El duelo entre Buse/Huertas del Pino y Vallejo/Vergara se podrá seguir EN VIVO por DSports (610 y 1610 HD) y DGO, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). El partido tendrá como escenario el Jockey Club del Perú, donde se disputa la serie correspondiente al Grupo Mundial I.

Perú vs. Paraguay se enfrentan por la Copa Davis 2026 en la categoría de dobles. (Foto: Copa Davis)