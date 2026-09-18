vs. se enfrentaron en el compromiso correspondiente por el grupo I de la . El primer partido lo jugó Ignacio Buse ante Hernando Escurra. ¿En qué canales se vio la transmisión? DSports cuenta con los derechos televisivos de este evento, disponible en su servicio de pago disponible en DIRECTVO y su versión de streaming por DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? Esta primera jornada se disputó el viernes 18 de septiembre desde las 4:00 p.m. con dos encuentros de singles y tuvo lugar en Jockey Club del Perú.

Perú vs. Paraguay vía DIRECTV (DSports) por la Copa Davis: transmisión de los Qualifiers (Video: @federaciondetenis)
Perú vs. Paraguay vía DIRECTV (DSports) por la Copa Davis: transmisión de los Qualifiers (Video: @federaciondetenis)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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