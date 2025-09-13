vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por el segundo día de competencia por el Grupo Mundial I de la en el Club Lawn Tennis de Lima, Perú. En primera instancia, la dupla conformada por Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas cayó por 2-0 a manos del equipo Francisco Cabral y Bruno Gorges, con parciales 7-5 y 6-3. Luego, tendremos dos choques en singles: Ignacio Buse vs. Nuno Borges y Gonzalo Bueno vs. Jaime Cabral. Según la programación de la ITF, los duelos están pactados desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) del sábado 13 de setiembre del 2025. La transmisión estuvo a cargo de TV Perú y también a través de su plataforma TV Perú Play.

Perú vs, Portugal se enfrentan por el segundo día de competencia de la llave por Copa Davis 2025. (Video: Movistar Deportes)
