vs. se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO, por el quinto lugar de la . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de la cuenta de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMV). Este duelo está pactado para el domingo 10 desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) y se disputará en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos (Colima, México). ¡No dejes de apoyar a nuestras ‘matadoras’!

Perú vs. Venezuela se enfrentan por el quinto lugar de la Copa Panamericana 2025. (Video: FMV)
