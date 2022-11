¿Qué fue lo primero que pensaste cuando obtuviste la medalla?

Lo logré. Fue lo primero que hice, luché bastante. Tanto me había preparado para eso, tantos entrenamientos y el partido se hizo largo, se hizo intenso. Cuando fuimos al tercer set perdí el match point del segundo set, y el tercer set había una diferencia más o menos buena y la turca me fue alcanzando. Entonces el último punto fui con todo a gritarlo porque ya. Ya la había vencido.

¿Cuál es tu mayor motivación?

Lo que siempre me motiva es mi familia, mis padres. Cuando terminamos el partido fue automáticamente a hacer videollamada con mis papás, y nada, mi mamá llorando como siempre, mi papá emocionado, pero igual no podían haber muchas emociones porque yo tenía que recuperarme porque en una hora yo jugaba el partido de dobles mixtos. Trataba de relajarme, comer algo porque terminé cansada el partido.

Probaste con el básquet y el tenis, ¿te imaginaste alcanzar estos grandes logros con dichos deportes?

Yo creo que sí, pero hubiese tenido que depender de todos, porque, como es un deporte colectivo, no solo dependía de mí. Yo, de repente, sí imaginaba tener grandes resultados con el básquet o en el tenis, pero el bádminton me dio esta oportunidad y no la perdí. Al principio era un deporte que no me gustaba, no prestaba mucho la atención, pero después fue gustándome porque cada vez me parecía muy interesante, me parecía muy difícil. La verdad que era aburrido pero cuando conocí a las asiáticas y cómo jugaban, eso me llamó la atención. Tratar de aprender esa técnica, llegar a jugar así.

¿Qué proyectos se vienen para ti?

Se vienen los Juegos Parapanamericanos y también la ruta a París, que es muy importante para mí porque la clasificación a París no va a estar nada fácil, va a estar muy dura porque la clasificación es por dobles y yo más juego singles.

Eres considerada por el Comité Paralímpico como una de las mejores de América, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te lo mencionan?

La verdad que no me había puesto a pensar en eso. Es más, ahora digo: “Wow, campeona mundial”, me he quedado sorprendida de mí. La verdad que yo voy a seguir entrenando, voy a seguir trabajando, que no acaba ahí. Es una motivación para seguir dando lo mejor de mí.

París 2024 será la segunda vez que el parabádminton estará presente, ¿cómo te preparas para una nueva clasificación?

Sí, todo esto es la ruta a París. Todo parte desde que acabó Tokio 2020, nosotros pusimos la meta ya en París, que empezamos a entrenar desde ese momento, este resultado es parte de ese proceso. Yo sé que estamos yendo en buen plan, confío en lo que estamos haciendo, en la estrategia que tienen los entrenadores, la unidad técnica. Yo sé que como equipo estamos creciendo. Una de las cosas que más me ha costado porque yo siempre he hecho deporte porque me siento bien y porque me gusta y fue distinto acomodarse a un cuerpo técnico, entonces ya no eres tú sola, hay muchas personas que están ahí y tú tienes que ver porque quieren lo mejor para ti. Fue un proceso muy difícil para mí.

¿Piensas realizar una preparación en el exterior?

No. Justo mi federación hizo el esfuerzo de traer a tres sparrings y ellos son los que me han ayudado a subir de nivel.

¿Sientes que aún hay cierta diferencia en la difusión del deporte tradicional con el para deporte?

La verdad que todavía hay diferencias. No veo un soporte como en otros. En mi federación entrenamos juntos pero falta más apoyo, de repente porque en el Perú hay más dificultades. Para muchos chicos es muy difícil y hay muchos que tienen talento. Estamos tratando de hacer las campañas para promover el para deporte porque muchas veces lo ven como un ocio o recreación pero nosotros lo hacemos igual que los otros, para competir en cualquier lugar.

¿Qué diferencias encontramos en la Pilar del 2019 con la de la actualidad?

La Pilar del 2019 a la de ahora ha cambiado muchísimo en cuanto a su juego, además que ya no reniego en la cancha (se ríe), ahora disfruto y con eso mejoré como persona, mejoré mi juego y eso hace que haya sacado resultados que no los pensaba, es más, en el 2019 sentía nervios para jugar, en cambio ahora ya no.





