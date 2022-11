Alianza Lima, el segundo equipo más veterano del campeonato, necesitará mucho de sus hombres de experiencia para darle vuelta el resultado a Melgar y conseguir el título de la Liga 1 2022. Dentro de este selecto grupo se encuentra Jefferson Farfán, quien afrontará su tercera final con el equipo de sus amores, donde hasta ahora no sabe lo que es salir subcampeón.

A diferencia de las otras dos definiciones, la ‘Foquita’ tiene muy pocas chances de tener protagonismo esta oportunidad. Producto de una temporada para el olvido, en la cual apenas pudo sumar 13 minutos. Su problema en la rodilla izquierda lo dejó prácticamente fuera de casi toda la campaña.

En el poco tiempo que tuvo para jugar no anotó. Sequía que pondría fin a una racha goleadora que mantuvo durante los últimos 21 años. La única vez que no anotó fue en la temporada de su debut (2001). Después siempre se rompió las redes, ya sea con Alianza Lima, PSV Eindhoven, Schalke 04, Al-Jazira y Lokomotiv de Moscú.

Este hecho pudo ocurrir en 2020, cuando un año antes una lesión en la Copa América 2019 lo dejó fuera de las canchas por 386 días. Parecía que terminaría su paso por Lokomotiv sin marcar, pero a los 11 minutos de su reaparición se las ingenió para hacerse presente en el marcador y marcar el empate definitivo ante el UFA.

Carrera y goles de Jefferson Farfán

Club Temporada Goles Alianza Lima 2001 0 Alianza Lima 2002 3 Alianza Lima 2003 13 Alianza Lima 2004 18 PSV 2004-2005 9 PSV 2005-2006 21 PSV 2006-2007 23 PSV 2007-2008 7 Schalke 04 2008-2009 9 Schalke 04 2009-2010 8 Schalke 04 2010-2011 10 Schalke 04 2011-2012 4 Schalke 04 2013-2014 12 Al-Jazira 2015-2016 2 Al-Jazira 2016-2017 3 Lokomotiv de Moscú 2016-2017 2 Lokomotiv de Moscú 2017-2018 14 Lokomotiv de Moscú 2018-2019 9 Lokomotiv de Moscú 2019-2020 1 Alianza Lima 2021 4

¿El último baile?

“No me da la impresión que él quiera continuar, por todo lo que le ha pasado este año, el sufrimiento y sacrifico que ha tenido”, fueron las palabras de Tito Ordoñez (delegado de Alianza Lima) sobre una supuesta renovación de Farfán, jugador que culmina contrato con los victorianos a fin de año.

Estas palabras dejan la puerta abierta para pensar que ‘JF10′ podría jugar este sábado en Matute su último partido con Alianza Lima, cerrando así su ciclo como futbolista profesional. Algo que podría darse dentro de la lógica, teniendo en cuenta el estado físico del ídolo blanquiazul.

Por otro lado, Waldir Sáenz, goleador histórico y referente de los íntimos, habló en la previa de la segunda final y sostuvo que Jefferson es el as bajo la manga que tiene ‘Chicho’ Salas para ganar el bicampeonato.

“Alianza tiene un plus en la banca y ese plus es Jefferson, si Jefferson está en la banca es porque le puede ayudar mucho a Alianza. Y Dios quiera que sea así. No ha jugado en Arequipa, pero sabemos la magnitud y capacidad que tiene para unos 30 o 35 minutos”, dijo a GOLPERU.

Uno más al palmarés

No cabe duda que Farfán es uno de los jugadores más exitosos en la historia del fútbol peruano. A lo largo de su carrera ha ganado 18 títulos, triunfó con cada camiseta que le tocó defender. Ante Melgar podría aumentar un trofeo más en sus vitrinas. Tal vez no en su mejor año, pero salvaría el peor de su carrera deportiva. ¡Farfán y toda la hinchada blanquiazul anhelan ese trofeo!

Cabe recordar que Jefferson Farfán no solo ha disputado finales a nivel nacional. También lo hizo en el extranjero, y al igual que con Alianza Lima, siempre terminó tocando la gloria. En su registro ostenta: Copa de Países Bajos, Supercopa de Países Bajos, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania, Copa de Emiratos Árabes, Copa de Rusia (2) y Supercopa de Rusia.

Títulos de Jefferson Farfán

Club Números de títulos Alianza Lima 7 PSV 5 Schalke 2 Al Jazira 1 Lokomotiv 3

