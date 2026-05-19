El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), mantiene abierta la convocatoria al Premio Nacional de la Juventud ‘Yenuri Chiguala Cruz’ – Edición 2026, el máximo reconocimiento que otorga el Estado peruano a jóvenes y organizaciones juveniles por su contribución al desarrollo del país.

En esta edición, una de las categorías centrales será Deportes, dirigida a iniciativas juveniles que promuevan la inclusión, el liderazgo, la participación comunitaria y la formación de valores mediante actividades deportivas en distintas regiones del país.

La convocatoria busca visibilizar y fortalecer proyectos impulsados por jóvenes de entre 15 y 29 años que, desde el deporte y la acción social, generan impacto positivo en sus comunidades y fomentan espacios de integración y desarrollo.

Además de Deportes, el premio reconocerá propuestas en la categoría Acciones Solidarias y Altruistas, destacando experiencias que fomenten la inclusión, el compromiso social y el fortalecimiento de valores en diferentes regiones del país.

Los ganadores de cada categoría recibirán un incentivo económico de S/ 16,500, equivalente a 3 UIT, además de un diploma y trofeo de reconocimiento oficial. Asimismo, el jurado podrá otorgar hasta dos menciones honrosas por categoría.

La secretaria nacional de la Juventud, Edna Villafuerte, señaló que este reconocimiento representa una oportunidad para impulsar iniciativas juveniles con impacto real en la sociedad. “Apostar por la juventud es una responsabilidad del Estado. Con este premio no solo reconocemos trayectorias, sino que abrimos oportunidades concretas para que sus iniciativas crezcan, se fortalezcan y amplíen su impacto en todo el país”, afirmó.

Las postulaciones podrán realizarse hasta el 31 de julio de 2026 a través de la plataforma oficial de la Senaju. Las bases, requisitos y detalles del proceso de inscripción se encuentran disponibles en la página web de la Secretaría Nacional de la Juventud, https://juventud.gob.pe/.