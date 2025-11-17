La final del ProDrift 2025 llega en un momento clave para el drifting peruano, el cual ha experimentado este año un importante crecimiento en asistencia y audiencia: las fechas nocturnas superaron los 1800 espectadores, muy por encima del año pasado, y las transmisiones en vivo registraron más de 400 mil reproducciones, lo que refleja el creciente interés del público por este deporte.

El evento, que se realizará a partir de las 3 p.m. en el kartódromo de La Chutana, promete ser un espectáculo lleno de desafíos, no solo porque se definirán los campeones, sino también porque se sentirá pura adrenalina en cada curva. “Este campeonato es una muestra del talento que existe en el país y del enorme potencial que tiene el drifting para seguir elevando el nivel del automovilismo nacional. Que Betsafe sea patrocinador demuestra nuestro apoyo constante al deporte y a sus fanáticos”, comentó Robin Olenius, Head of Public Relations de Betsson Group.

En la categoría PRO, la tabla es liderada por Fredie Blume con 362 puntos, seguido por Lucho Mendoza (con 314) y Alex Heilbrunn (270). Más atrás se encuentran Nicolás Orihuela (242), Marcio Penadillo (202), Joaquín Neuhaus (120), Luis Terranova (68), Adrián Riesser (52), Sheridan Dickinson (32) y Salvador del Solar (21).

En la categoría PRO 2, Jason Mendoza lidera con 380 puntos, escoltado muy de cerca por José Karlo Navarro (con 370) y Diego Adrianzen (320). Completan la clasificación Vicente Higa (205), Alfredo Zegarra (150), Guido Mamani (70), Luis Felipe Requena (60) y William Atalaya (60). La competencia será particularmente intensa debido a que muchos pilotos regresan a la pista tras resolver problemas mecánicos.

Con pilotos decididos a darlo todo, una comunidad en constante crecimiento y una final que promete récord de público; la última fecha del ProDrift se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años y marca un cierre espectacular para la temporada. Además, la organización adelantó que para el próximo año se planea realizar una fecha en Lima, pensando en brindar mayor cercanía y accesibilidad al público que sigue de cerca este deporte.

Las cuotas para el ganador Pro y Pro 2 son:

Jason Mendoza 1.45

Jose Karlo Navarro 2.00

Diego Adrianzen 10.00

Fredie Blume 1.40

Lucho Mendoza 2.50

Alex Heilbrun 18.00

Nicolas Orihuela 30.00

