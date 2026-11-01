El Gran Premio de México 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, por la decimonovena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton (Ferrari) partirá desde la pole position, seguido por George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos, arrancará desde el cuarto lugar. La carrera tendrá 71 vueltas y puede definir al próximo campeón mundial de la categoría.

Antonelli llega a México con 365 puntos y una ventaja de 123 sobre Russell y 124 sobre Hamilton. El italiano de Mercedes necesita terminar entre los nueve primeros para asegurar matemáticamente el título y convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. En esta cobertura encontrarás la parrilla de salida, los principales candidatos a la victoria y la clasificación completa de la carrera, cuyos resultados se actualizarán en tiempo real al finalizar el Gran Premio.

¿Quién ganó el Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1?

El Gran Premio de México todavía no tiene un ganador confirmado antes de la largada. Lewis Hamilton comenzará desde la primera posición, pero George Russell, Charles Leclerc, Kimi Antonelli y Max Verstappen también aparecen entre los protagonistas que pueden luchar por el triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La clasificación final se actualizará en tiempo real al término de las 71 vueltas, con el nombre del ganador, el podio, los tiempos oficiales y los puntos que sumará cada piloto para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026.

POS.PILOTOESCUDERÍATIEMPO / DIFERENCIAPUNTOS
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La tabla se completará con la clasificación oficial de la FIA después de la carrera.

¿Cómo quedó la parrilla de salida del Gran Premio de México 2026?

Lewis Hamilton consiguió el primer lugar de la parrilla con Ferrari y tendrá a George Russell, de Mercedes, a su lado en la primera fila. Charles Leclerc y Kimi Antonelli ocuparán la segunda fila, mientras que Max Verstappen comenzará desde la quinta posición, por delante de Lando Norris.

Sergio Pérez, representante mexicano de Cadillac, partirá desde el puesto 21, por lo que tendrá el desafío de remontar posiciones ante su público. Esta es la formación de salida de los 22 pilotos:

POS.PILOTOESCUDERÍA
1.ºLewis HamiltonFerrari
2.ºGeorge RussellMercedes
3.ºCharles LeclercFerrari
4.ºKimi AntonelliMercedes
5.ºMax VerstappenRed Bull
6.ºLando NorrisMcLaren
7.ºIsack HadjarRed Bull
8.ºArvid LindbladRacing Bulls
9.ºLiam LawsonRacing Bulls
10.ºPierre GaslyAlpine
11.ºNico HülkenbergAudi
12.ºFranco ColapintoAlpine
13.ºOscar PiastriMcLaren
14.ºGabriel BortoletoAudi
15.ºOliver BearmanHaas
16.ºCarlos SainzWilliams
17.ºAlexander AlbonWilliams
18.ºFernando AlonsoAston Martin
19.ºRyo HirakawaHaas
20.ºLance StrollAston Martin
21.ºSergio PérezCadillac
22.ºValtteri BottasCadillac

¿Quién es el favorito para ganar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026?

Andrea Kimi Antonelli es el principal candidato para conquistar el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 2026. El italiano de Mercedes llega a Ciudad de México con una ventaja considerable sobre sus perseguidores y la posibilidad de asegurar el título en esta decimonovena carrera.

Después de su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, Antonelli alcanzó los 365 puntos. George Russell ocupa el segundo puesto con 242 unidades, mientras que Lewis Hamilton marcha tercero con 241. Max Verstappen y Charles Leclerc completan los cinco primeros lugares.

Clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos antes del GP de México

POS.PILOTOESCUDERÍAPUNTOS
1.ºKimi AntonelliMercedes365
2.ºGeorge RussellMercedes242
3.ºLewis HamiltonFerrari241
4.ºMax VerstappenRed Bull236
5.ºCharles LeclercFerrari233
6.ºLando NorrisMcLaren211
7.ºOscar PiastriMcLaren144
8.ºIsack HadjarRacing Bulls105
9.ºLiam LawsonRacing Bulls77
10.ºPierre GaslyAlpine42

Puntuaciones correspondientes a la clasificación después del Gran Premio de Estados Unidos, antes de la carrera en México.

F1 TV, Canal 5, SKY Sports, DAZN F1, ESPN y Disney Plus EN VIVO — ver carrera del GP de México por TV abierta y Online | Fórmula Uno | VIDEO
El Gran Premio de México 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, como parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Los aficionados podrán seguir la carrera con cobertura de la clasificación, los preparativos y la competencia principal mediante distintas alternativas de transmisión EN VIVO y ONLINE, tanto por televisión como por plataformas digitales. La largada está programada para las 2:00 p. m. en México, 3:00 p. m. en Perú y Colombia, y 4:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos. En México, la carrera se podrá ver GRATIS por Canal 5 y TUDN, mediante TV abierta, además de SKY Sports y F1 TV; en Estados Unidos, las opciones incluyen ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y Apple TV, mientras que en Perú y otros países de Sudamérica la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Los seguidores de la categoría también pueden consultar la disponibilidad de DAZN F1 en España y F1 TV como plataforma oficial de la competición, de acuerdo con los derechos audiovisuales de cada territorio. (VIDEO DE X: @MiCanal5)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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