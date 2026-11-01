El Gran Premio de México 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, por la decimonovena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton (Ferrari) partirá desde la pole position, seguido por George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos, arrancará desde el cuarto lugar. La carrera tendrá 71 vueltas y puede definir al próximo campeón mundial de la categoría.

Antonelli llega a México con 365 puntos y una ventaja de 123 sobre Russell y 124 sobre Hamilton. El italiano de Mercedes necesita terminar entre los nueve primeros para asegurar matemáticamente el título y convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. En esta cobertura encontrarás la parrilla de salida, los principales candidatos a la victoria y la clasificación completa de la carrera, cuyos resultados se actualizarán en tiempo real al finalizar el Gran Premio.

¿Quién ganó el Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1?

El Gran Premio de México todavía no tiene un ganador confirmado antes de la largada. Lewis Hamilton comenzará desde la primera posición, pero George Russell, Charles Leclerc, Kimi Antonelli y Max Verstappen también aparecen entre los protagonistas que pueden luchar por el triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La clasificación final se actualizará en tiempo real al término de las 71 vueltas, con el nombre del ganador, el podio, los tiempos oficiales y los puntos que sumará cada piloto para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026.

POS. PILOTO ESCUDERÍA TIEMPO / DIFERENCIA PUNTOS 1.º Por definir Por definir Por definir — 2.º Por definir Por definir Por definir — 3.º Por definir Por definir Por definir — 4.º Por definir Por definir Por definir — 5.º Por definir Por definir Por definir — 6.º Por definir Por definir Por definir — 7.º Por definir Por definir Por definir — 8.º Por definir Por definir Por definir — 9.º Por definir Por definir Por definir — 10.º Por definir Por definir Por definir —

La tabla se completará con la clasificación oficial de la FIA después de la carrera.

¿Cómo quedó la parrilla de salida del Gran Premio de México 2026?

Lewis Hamilton consiguió el primer lugar de la parrilla con Ferrari y tendrá a George Russell, de Mercedes, a su lado en la primera fila. Charles Leclerc y Kimi Antonelli ocuparán la segunda fila, mientras que Max Verstappen comenzará desde la quinta posición, por delante de Lando Norris.

Sergio Pérez, representante mexicano de Cadillac, partirá desde el puesto 21, por lo que tendrá el desafío de remontar posiciones ante su público. Esta es la formación de salida de los 22 pilotos:

POS. PILOTO ESCUDERÍA 1.º Lewis Hamilton Ferrari 2.º George Russell Mercedes 3.º Charles Leclerc Ferrari 4.º Kimi Antonelli Mercedes 5.º Max Verstappen Red Bull 6.º Lando Norris McLaren 7.º Isack Hadjar Red Bull 8.º Arvid Lindblad Racing Bulls 9.º Liam Lawson Racing Bulls 10.º Pierre Gasly Alpine 11.º Nico Hülkenberg Audi 12.º Franco Colapinto Alpine 13.º Oscar Piastri McLaren 14.º Gabriel Bortoleto Audi 15.º Oliver Bearman Haas 16.º Carlos Sainz Williams 17.º Alexander Albon Williams 18.º Fernando Alonso Aston Martin 19.º Ryo Hirakawa Haas 20.º Lance Stroll Aston Martin 21.º Sergio Pérez Cadillac 22.º Valtteri Bottas Cadillac

¿Quién es el favorito para ganar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026?

Andrea Kimi Antonelli es el principal candidato para conquistar el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 2026. El italiano de Mercedes llega a Ciudad de México con una ventaja considerable sobre sus perseguidores y la posibilidad de asegurar el título en esta decimonovena carrera.

Después de su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, Antonelli alcanzó los 365 puntos. George Russell ocupa el segundo puesto con 242 unidades, mientras que Lewis Hamilton marcha tercero con 241. Max Verstappen y Charles Leclerc completan los cinco primeros lugares.

Clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos antes del GP de México

POS. PILOTO ESCUDERÍA PUNTOS 1.º Kimi Antonelli Mercedes 365 2.º George Russell Mercedes 242 3.º Lewis Hamilton Ferrari 241 4.º Max Verstappen Red Bull 236 5.º Charles Leclerc Ferrari 233 6.º Lando Norris McLaren 211 7.º Oscar Piastri McLaren 144 8.º Isack Hadjar Racing Bulls 105 9.º Liam Lawson Racing Bulls 77 10.º Pierre Gasly Alpine 42

Puntuaciones correspondientes a la clasificación después del Gran Premio de Estados Unidos, antes de la carrera en México.

El Gran Premio de México 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, como parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Los aficionados podrán seguir la carrera con cobertura de la clasificación, los preparativos y la competencia principal mediante distintas alternativas de transmisión EN VIVO y ONLINE, tanto por televisión como por plataformas digitales. La largada está programada para las 2:00 p. m. en México, 3:00 p. m. en Perú y Colombia, y 4:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos. En México, la carrera se podrá ver GRATIS por Canal 5 y TUDN, mediante TV abierta, además de SKY Sports y F1 TV; en Estados Unidos, las opciones incluyen ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y Apple TV, mientras que en Perú y otros países de Sudamérica la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Los seguidores de la categoría también pueden consultar la disponibilidad de DAZN F1 en España y F1 TV como plataforma oficial de la competición, de acuerdo con los derechos audiovisuales de cada territorio. (VIDEO DE X: @MiCanal5)