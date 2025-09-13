El boxeo mundial pone sus ojos en Las Vegas este sábado 13 de septiembre de 2025, donde el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez defiende sus títulos indiscutidos del peso supermediano ante Terence “Bud” Crawford, en un combate histórico que genera expectativa en México, Estados Unidos, España y toda Latinoamérica. El duelo se celebra en el imponente Allegiant Stadium, con una cartelera de primer nivel que promete emociones de principio a fin.

Aquí podrás seguir todos los resultados en vivo del Canelo vs. Crawford, además de la cobertura minuto a minuto de la velada estelar.

Resultados EN VIVO de la cartelera Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Combate estelar

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (12 asaltos, peso supermediano) → [Resultado]

Cartelera principal

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (10 asaltos, superwelter) → [Resultado]

→ [Resultado] Christian Mbilli vs. Lester Martínez (12 asaltos, supermediano) → [Resultado]

→ [Resultado] Mohammed Alakel vs. John Ornelas (6 asaltos, superpluma) → [Resultado en]

→ [Resultado en] Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams (10 asaltos, superwelter) → [Resultado]

→ [Resultado] Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. (10 asaltos, peso pesado) → [Resultado]

→ [Resultado] Steven Nelson vs. Raiko Santana (10 asaltos, supermediano) → [Resultado]

→ [Resultado] Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez (6 asaltos, superpluma) → [Resultado]

→ [Resultado] Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo (4 asaltos, peso ligero) → [Resultado]

Horario de la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

País Cartelera estelar Salida al ring Canelo vs. Crawford Argentina 10:00 p.m. 12:30 a.m. (domingo 14) Chile 9:00 p.m. 11:30 p.m. Colombia 8:00 p.m. 10:30 p.m. Estados Unidos 9:00 p.m. ET 11:30 p.m. ET España 3:00 a.m. (domingo 14) 5:30 a.m. (domingo 14) Ecuador 8:00 p.m. 10:30 p.m. Paraguay 10:00 p.m. 12:30 a.m. (domingo 14) Perú 8:00 p.m. 10:30 p.m. Uruguay 10:00 p.m. 12:30 a.m. (domingo 14) Venezuela 9:00 p.m. 11:30 p.m.

¿En qué canal transmiten pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford desde USA, México y España?

La transmisión de la pelea del Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO desde Estados Unidos será a través de Netflix, única opción disponible para seguir el combate que se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Si vives en España y México, la señal disponible para ver la pelea del Canelo vs. Crawford será a través de Netflix. La plataforma de streaming es la única que estará habilitada a nivel mundial para pasar el combate.

Cabe señalar que en México, ni TV Azteca ni Canal 5 de Televisa pudieron llegar a un acuerdo con la promotora del Canelo Álvarez (encargada de la organización de los derechos de TV), por lo que solo Netflix cumplió con los requisitos y es la única que transmitirá el combate en México. Será la primera pelea del Canelo Álvarez que no se transmita en TV abierta en México.

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC