Topuria aterriza en UFC Freedom 250 con la etiqueta de principal candidato a salir victorioso del combate estelar frente a Justin Gaethje este 14 de junio en la Casa Blanca. El campeón del peso ligero atraviesa una etapa de absoluta consolidación dentro de la élite de las artes marciales mixtas, respaldado por triunfos contundentes sobre nombres de la talla de Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira, una secuencia de victorias que lo ha convertido en uno de los rostros más influyentes de la UFC.

¿Quién ganó la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250?

Los resultados de UFC Freedom 250 se actualizarán en tiempo real durante el desarrollo del evento. Consulta esta cobertura para conocer al ganador de cada combate de la cartelera.

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO Peso ligero (Título) Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Peso completo (Interino) Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Peso gallo Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi — Peso pesado Josh Hokit vs. Derrick Lewis Peso pesado: Josh Hokit derrotó a Derrick Lewis por nocaut técnico (golpes) a los 4:09 del segundo asalto Peso ligero Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler Mauricio Ruffy derrotó a Michael Chandler por TKO (patada giratoria y golpes) a los 4:29 del Ronda 1. Peso medio Bo Nickal vs. Kyle Daukaus Bo Nickal derrotó a Kyle Daukau por TKO (golpes y codos) a los 4:29 del Ronda 1 Peso pluma Diego Lopes vs. Steve García Diego Lopes derrotó a Steve Garcia por KO (golpes) a los 2:42 del Ronda 2

La confianza del mercado y de los especialistas se sustenta en argumentos sólidos. Topuria combina una pegada devastadora con una precisión quirúrgica en los intercambios, además de una lectura táctica que le permite gestionar la distancia y castigar los errores de sus rivales con una eficacia pocas veces vista en la división. Su capacidad para finalizar peleas tanto en el striking como en el grappling amplía todavía más el abanico de amenazas que presenta dentro del octágono.

Del otro lado estará Gaethje, un veterano acostumbrado a desafiar los pronósticos y convertir cada combate en una prueba de resistencia física y mental. El estadounidense intentará imponer su característico volumen de castigo, especialmente mediante las low kicks, buscando desgastar progresivamente a Topuria y arrastrarlo a una batalla caótica donde la experiencia y la dureza suelen marcar diferencias.

Aun así, el escenario parece favorecer al campeón. Topuria llega con mayor dinamismo, mejores herramientas técnicas y una confianza alimentada por victorias ante la élite absoluta de la categoría. Mi predicción es una victoria del hispano-georgiano por nocaut técnico en el segundo o tercer asalto, imponiendo su velocidad, precisión y capacidad de definición para reafirmar su dominio en la cima del peso ligero.

Cartelera de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.

Jost Hokit vs. Derrick Lewis

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.

Diego Lopes vs. Steve García.

Ilia Topuria y Justin Gaethje chocarán guantes en el octágono de la Casa Blanca por el cinturón de la división peso ligero del UFC Freedom 250. El combate se realizará este domingo 14 de junio (lunes 15 en España) en la Casa Blanca. Sigue los resultados de la cartelera EN VIVO y EN DIRECTO a través de UFC Fight Pass, Paramount Plus y HBO Max. (VIDEO DE HAPPY PUNCH EN X DE @HappyPunch / UFC.COM)