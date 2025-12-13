Mira el retiro de John Cena ‘The Last Time Is Now’ EN VIVO y EN DIRECTO, durante el Saturday Night’s Main Event 2025 ONLINE GRATIS para todos los amantes de la lucha libre. Sigue todos los detalles de la transmisión del evento de la WWE desde Washington D.C. ¿A qué hora arranca la cartelera? El evento en donde John Cena se enfrentará a Gunther para poner fin a su carrera en los cuadriláteros está programado para este sábado 13 de diciembre, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 p.m. de Argentina, las 7:00 p.m. de México y las 2:00 a.m. de España. ¿Dónde podrás ver la transmisión GRATIS? El evento se verá en toda Hispanoamérica por el canal de YouTube de la WWE, mientras que Peacock lo pasará en Estados Unidos. ¿Piensas buscarlo por Fútbol Libre TV? No lo recomendamos, ya que es una señal pirata.
