John Cena se retirará de los cuadriláteros en el Saturday Night’s Main Event 2025. (Foto: WWE)
John Cena se retirará de los cuadriláteros en el Saturday Night’s Main Event 2025. (Foto: WWE)

Mira el retiro de ‘The Last Time Is Now’ EN VIVO y EN DIRECTO, durante el ONLINE GRATIS para todos los amantes de la lucha libre. Sigue todos los detalles de la transmisión del evento de la desde Washington D.C. ¿A qué hora arranca la cartelera? El evento en donde John Cena se enfrentará a Gunther para poner fin a su carrera en los cuadriláteros está programado para este sábado 13 de diciembre, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 p.m. de Argentina, las 7:00 p.m. de México y las 2:00 a.m. de España. ¿Dónde podrás ver la transmisión GRATIS? El evento se verá en toda Hispanoamérica por el canal de YouTube de la WWE, mientras que Peacock lo pasará en Estados Unidos. ¿Piensas buscarlo por Fútbol Libre TV? No lo recomendamos, ya que es una señal pirata.

John Cena se retirará de los cuadriláteros en el Saturday Night’s Main Event 2025. (Video: WWE)
John Cena se retirará de los cuadriláteros en el Saturday Night’s Main Event 2025. (Video: WWE)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC