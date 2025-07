El momento que vivía la selección peruana de vóley femenino parecía ideal para seguir creciendo. Tras obtener el subcampeonato en la reciente Copa América 2025, el equipo nacional había recobrado confianza, escalado posiciones en el ránking mundial y generado una renovada expectativa en la hinchada. Sin embargo, cuando se esperaba un nuevo reto internacional para consolidar ese progreso, llegó un balde de agua fría: Perú quedó oficialmente excluido de la Copa Panamericana 2025. La noticia generó desconcierto, y quien salió a explicar lo sucedido fue el entrenador Antonio Rizola, quien reveló que la NORCECA simplemente rechazó la inscripción del equipo nacional, pese a que -según él- se cumplieron todos los plazos y requisitos.

Durante una entrevista con Radio Nacional, Rizola confirmó que actualmente Perú está fuera del torneo. “La Norceca no aceptó nuestra inscripción, no estamos en el calendario oficial ni en la programación de entrenamientos”, aseguró con evidente malestar. Si bien evitó entrar en detalles administrativos, fue directo en señalar que no se trata de un tema deportivo, sino político.

“Estamos intentando participar, políticamente. No quiero meterme en cuestiones dirigenciales, pero es muy triste no poder estar en un torneo para el cual nos hemos preparado”, expresó el técnico brasileño, quien desde su llegada ha buscado darle un nuevo rumbo al equipo.

En ese sentido, Rizola explicó que las gestiones no se han detenido. Con respaldo de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) y la Federación Internacional, Perú sigue haciendo esfuerzos para revertir la decisión de la Norceca. “Aún hay una pequeña ventana de tiempo, estamos esperando que se reconsidere nuestra inclusión”, detalló.

Uno de los puntos que más llama la atención es que, según Rizola, la inscripción fue enviada correctamente y dentro del plazo. “Nosotros mandamos todo como correspondía, pero la respuesta fue negativa. Los motivos ya los conoce el presidente de la FPV (Gino Vegas), él debería dar esa explicación pública”, agregó.

Lo que ya es oficial, sin embargo, es la ausencia de Perú en el calendario de partidos y entrenamientos difundido por la Norceca. Solo Colombia y Venezuela aparecen como representantes sudamericanos, lo que complica aún más cualquier eventual inclusión de último minuto.

A pesar del mal momento, Rizola dejó claro que el trabajo con el equipo continuará. “Si no logramos entrar a la Copa, igual seguimos con nuestro plan de preparación. El grupo tiene programado entrenar hasta el 30 de julio con miras a futuros torneos”, indicó, buscando no perder el impulso generado por la buena campaña en la Copa América.

¿Cuándo comienza y dónde se jugará la Copa Panamericana 2025?

La Copa Panamericana de Vóley 2025 se llevará a cabo del 21 al 29 de julio en Santo Domingo, República Dominicana. Este certamen reúne a las mejores selecciones femeninas de América y sirve como plataforma para sumar puntos en el ranking mundial, además de otorgar cupos para futuras competencias internacionales.

