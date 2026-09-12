Ryan Garcia vs. Conor Benn se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la defensa del título mundial wélter del CMB. ¿En qué canales ver la transmisión del duelo? Paramount+ y DAZN tiene los derechos para transmitir este evento para todo el público a través de sus plataformas de streaming. Fútbol Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 28 de enero desde las 7:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Ryan Garcia vs. Conor Benn: previa de la pelea

¿Dónde ver Ryan García vs. Conor Benn en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir la pelea en vivo a través de Paramount+, sin necesidad de pagar un PPV adicional sobre la suscripción, según la información publicada antes del combate.

¿Cómo ver Ryan García vs. Conor Benn en España?

En España, el combate podrá seguirse a través de DAZN, mediante una suscripción a la plataforma y el pago correspondiente por el PPV. La cartelera comenzará durante la madrugada española del domingo 13 de septiembre.

¿Dónde ver Ryan García vs. Conor Benn en Latinoamérica?

Para Latinoamérica, la información oficial de DAZN señala que el evento no estará disponible directamente por DAZN en la región. La alternativa de transmisión dependerá de los acuerdos locales establecidos para cada territorio.

¿Cómo ver Ryan García vs. Conor Benn en Perú?

En Perú, al encontrarse dentro de Latinoamérica, DAZN no figura como plataforma habilitada para transmitir directamente este combate. Por ello, los espectadores deben verificar la disponibilidad de la señal internacional o de un operador local que haya adquirido los derechos.

¿Dónde ver Ryan García vs. Conor Benn en México?

En México, DAZN también aparece entre los territorios excluidos de su transmisión internacional. Por ello, los aficionados deberán recurrir al operador o plataforma que tenga los derechos correspondientes en el país para esta cartelera.

¿Cómo ver Ryan García vs. Conor Benn por streaming?

La pelea podrá verse vía streaming, principalmente mediante Paramount+ en Estados Unidos y DAZN en los territorios donde tiene los derechos, como Reino Unido, Irlanda y España. La disponibilidad de cada servicio está sujeta al país desde el que se acceda.

¿Dónde seguir en vivo Ryan García vs. Conor Benn si no tengo acceso a la transmisión?

Además de las plataformas oficiales, algunos medios deportivos ofrecerán cobertura minuto a minuto, resultados y seguimiento round por round. Por ejemplo, Bad Left Hook anunció un seguimiento en directo de la pelea y sus principales acontecimientos.

Ryan Garcia vs. Conor Benn se enfrentan por el título mundial wélter del CMB. (Video: UFC)