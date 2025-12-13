Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Saturday Night’s Main Event 2025 EN VIVO: en qué canales ver retiro y despedida de John Cena vía WWE
Saturday Night’s Main Event 2025 EN VIVO y EN DIRECTO para mirar ONLINE el retiro de John Cena en el ‘The Last Time Is Now’, uno de los eventos más importantes de la WWE. ¿A qué hora comienzan las peleas? Atención con los horarios según donde estés: en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 8:00 p.m.; si estás en México, préndete desde las 7:00 p.m.; desde Argentina, Brasil, Chile y Paraguay se verá desde las 10:00 p.m.; y en España arranca a las 2:00 a.m. del domingo 14. Los canales de transmisión son los siguientes: por la cuenta de YouTube de la WWE, y Peacock si estás por Estados Unidos. ¡No lo busques en la señal pirata de Fútbol Libre TV!
Saturday Night’s Main Event 2025 se verá por el canal de YouTube de la WWE. (Video: WWE) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.