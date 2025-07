El regreso de la Selección Peruana de Vóley a Lima se vivió como una auténtica celebración. Tras conseguir un histórico subcampeonato en la primera edición de la Copa América de Vóley 2025, el equipo nacional volvió al país entre vítores, aplausos y muchas emociones. En el aeropuerto Jorge Chávez los esperaba un grupo de hinchas que no dudó en reconocer el esfuerzo y entrega de un equipo que sorprendió en Brasil, marcando hitos históricos y volviendo a poner en lo más alto al vóley peruano.

Encabezadas por la capitana Kiara Montes, las seleccionadas fueron recibidas también por representantes de la categoría Sub-17, quienes les entregaron rosas como símbolo de admiración. El gesto fue bien recibido por las jugadoras, visiblemente emocionadas por el cariño de la gente.

La medalla de plata representó mucho más que un logro deportivo, pues ha sido un paso importante en la consolidación del proyecto liderado por el técnico brasileño Antonio Rizola que, con apenas 15 días de preparación, logró encontrar a las piezas perfectas que encajan en un equipo que ilusiona de cara a próximos torneos.

Seleccionadas peruanas retornaron a Lima tras conseguir medalla de plata en la Copa América. (Foto: Andina)

Una de las protagonistas del certamen fue Flavia Montes, quien resaltó el compromiso del grupo y la rapidez con la que lograron compenetrarse. “Salimos mejor de lo que llegamos. Ha habido mucha conexión entre nosotras en muy poco tiempo. Solo hemos tenido dos semanas de trabajo”, expresó la central.

También fue destacada la actuación de Diana de la Peña, reconocida como la segunda mejor central del torneo. Pese a no sumar muchos minutos en su club, Alianza Lima, la jugadora aprovechó al máximo la oportunidad otorgada por Rizola, quien decidió apostar por ella para este nuevo proceso.

“El profesor nunca dudó de mí. Creo que eso me ha ayudado bastante en la confianza y disfrutarlo. Este campeonato lo disfruté muchísimo, la compañía de todas las chicas. Él, desde mucho antes, ha confiado en mí. Yo siempre me he entrenado fuerte, jugando o no, porque sabía que iba a llegar una oportunidad”, afirmó la central blanquiazul.

El éxito de la ‘Bicolor’ en Brasil no fue producto del azar. Fue el resultado de un proceso que comienza a dar frutos, con una generación joven que pide paso y que demuestra que, con planificación, liderazgo y trabajo en equipo, se puede competir de igual a igual ante selecciones de mayor tradición en el continente.

“Somos un grupo muy joven. Fue algo que no me lo esperaba. Sé que tuve una gran presentación, pero sé que hay compañeras que lo hicieron bien. Voy a seguir trabajando mucho, más ahora que tengo este premio, que significa que tengo que seguir avanzando y no solamente quedarme donde estoy, sino seguir avanzando mucho más”, concluyó Diana de la Peña.

Con este subcampeonato, Perú vuelve a ponerse en el radar del voleibol sudamericano. Y aunque aún quedan pasos importantes por dar, la actuación en la Copa América es un claro mensaje: el vóley peruano está de regreso y apunta alto. Ahora, según lo confirmado por el ‘profe’ Rizola, buscarán volver al Campeonato Sudamericano que otorga clasificaciones a los Juegos Panamericanos y Olímpicos.

