Universitario de Deportes hizo su tarea y cumplió con el objetivo de recuperar el liderato del Torneo Apertura, luego de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso en Cusco. El partido no fue sencillo y todo parecía complicarse en los minutos finales con la expulsión de Jairo Vélez; sin embargo, los cremas supieron manejar la ansiedad y no permitieron que los locales tuvieran algún resquicio para conseguir el empate.

Jorge Fossati, quien planteó un partido inteligente en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, tomó la palabra en conferencia de prensa y, por más que su equipo tiene la primera opción para ganar el Torneo Apertura, no se confía. El uruguayo sabe que nada está dicho hasta que rueda y saldrán con todo en la última jornada frente a Los Chankas.

“El partido que viene es el más importante del año, siempre lo tomamos igual. En casa contra Los Chankas será así, y ya se está trabajando”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación, remarcando la importancia del apoyo de la hinchada que llenará el Estadio Monumental este fin de semana.

Más allá del desgaste físico y el inconveniente al realizar los trabajos regenerativos en Cusco –hubo impedimento por parte de Garcilaso–, Fossati confía en el trabajo que harán a lo largo de la semana. “No nos permitieron trabajar en la cancha, pero pensamos en recuperarnos y en el día a día trabajar detalles para seguir creciendo y llegar a este último partido del Apertura en las mejores condiciones”, agregó.

En cuanto al desarrollo del partido, el ‘Nono’ reconoció que el equipo de Guillermo Duró fue un duro rival y supo complicarle cuando encontraron el camino para generar peligro. “Enfrentamos a un muy buen rival, difícil, con un técnico muy capaz, que los tiene muy bien ordenados. Nos dieron durísima batalla, y le sumamos el plus el jugar en Cusco”, añadió.

Por otro lado, tal como lo hizo en la previa del encuentro ante Deportivo Garcilaso, Jorge Fossati hizo hincapié en las decisiones arbitrales a lo largo del Torneo Apertura y calificó de “raras” algunos hechos ocurridos a lo largo de la competición. Según él, esto llevó a que Universitario no llegue a esta recta final con un mayor margen.

“Era muy importante el triunfo porque necesitábamos consolidar. Si no hubiesen pasado cosas raras, desde que están las imágenes y audios, se terminan las discusiones, tendríamos que haber llegado aquí con otro margen y una vez más este grupo de futbolistas demuestra que siempre responde en circunstancias difíciles”, aseveró.

Finalmente, Fossati aclaró que esto no está definido y espera que puedan resolverlo en casa, siempre dándolo todo en cada disputa. “Me parecería un error garrafal, de tontos, pensar que esto ya se ganó. Cuando habíamos sacado cinco puntos al segundo y seis al tercero, y si no ganábamos hoy, no sé quién era líder. Puedo asegurar que daremos el 101 % de nosotros”, puntualizó.

Los merengues dependen de sí mismos y hasta un empate frente a los andahuaylinos les alcanza para ganar el Torneo Apertura, pues aunque Alianza Lima le gane a UTC y los iguale en puntaje, cuentan con una amplia diferencia de goles: +26, mientras que los blanquiazules están en +12. De ganar, por supuesto, automáticamente sentenciarán los festejos en Ate con su gente.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, por la jornada 19 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 12 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

