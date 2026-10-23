Los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays disputarán este viernes 23 de octubre el Juego 1 de la Serie Mundial 2026, a partir de las 6:00 p. m., hora del centro de México, en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin. El partido se transmitirá en México por Nu9ve, en televisión abierta, y ViX, vía streaming, como parte de la cobertura de TelevisaUnivision. Ambos equipos buscan conquistar el primer título de Serie Mundial de su historia.

¿A qué hora juegan Rays vs. Brewers por la Serie Mundial 2026?

El primer juego de la Serie Mundial entre Milwaukee y Tampa Bay comenzará a las 8:00 p. m., hora del este de Estados Unidos (ET), equivalente a las 6:00 p. m. en Ciudad de México.

Estos son los horarios de referencia para seguir el encuentro:

País o zona Hora del Juego 1 México (centro) 6:00 p. m. Estados Unidos (este) 8:00 p. m. Estados Unidos (centro) 7:00 p. m. Estados Unidos (Pacífico) 5:00 p. m. Perú y Colombia 7:00 p. m. Argentina y Chile 9:00 p. m.

Datos del partido:

Encuentro: Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers.

Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers. Fecha: viernes 23 de octubre de 2026.

viernes 23 de octubre de 2026. Hora en México: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Estadio: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin.

American Family Field, Milwaukee, Wisconsin. Competición: Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB).

Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB). Formato: al mejor de siete juegos.

¿Dónde ver la Serie Mundial 2026 EN VIVO GRATIS en México?

Los aficionados podrán seguir el Juego 1 entre Rays y Brewers por Nu9ve, en televisión abierta, y ViX, mediante streaming. Ambas opciones forman parte de la cobertura anunciada por TelevisaUnivision para la Serie Mundial 2026.

Medio Tipo de transmisión Acceso Nu9ve Televisión abierta Sin costo de suscripción, sujeto a la recepción de la señal ViX Streaming por Internet Según las condiciones de acceso de la plataforma

Para ver el encuentro por televisión abierta, los espectadores pueden sintonizar Nu9ve en su localidad. Quienes prefieran seguirlo por Internet pueden acceder a ViX desde su sitio web o aplicación y buscar la transmisión del partido.

La disponibilidad de la señal de televisión puede variar según la cobertura local. En el caso de ViX, las condiciones de acceso dependen de la modalidad habilitada para el encuentro.

¿Qué equipos juegan el Juego 1 de la Serie Mundial 2026?

Los Milwaukee Brewers, campeones de la Liga Nacional, se enfrentan a los Tampa Bay Rays, ganadores de la Liga Americana, en una serie que definirá al campeón de las Grandes Ligas. El primer equipo que consiga cuatro victorias levantará el Trofeo del Comisionado.

Estos son los antecedentes de los finalistas:

EQUIPOS AÑOS TÍTULOS Milwaukee Brewers 1982 0 Tampa Bay Rays 2008 y 2020 0

Milwaukee regresa al Clásico de Otoño por primera vez desde 1982, cuando perdió ante los St. Louis Cardinals en siete partidos. Tampa Bay disputa su tercera Serie Mundial, después de caer frente a los Philadelphia Phillies en 2008 y los Los Angeles Dodgers en 2020.

La final de 2026 ofrece a ambas franquicias la oportunidad de ganar el primer campeonato de su historia. Milwaukee tendrá la ventaja de campo al comenzar la serie en el American Family Field, donde recibirá los dos primeros encuentros.

El Juego 1 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers por la Serie Mundial MLB 2026 se disputa este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, con el objetivo de conquistar una victoria en el Clásico de Otoño y acercarse al primer título de las Grandes Ligas para cualquiera de las dos franquicias. La transmisión en vivo del béisbol en Estados Unidos estará disponible por FOX y FOX Deportes, mientras que los aficionados podrán seguir el partido online mediante FOX One y MLB.TV, según las condiciones de acceso de cada servicio. En Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium figuran entre las opciones para seguir la cobertura de la MLB, mientras que en México los aficionados también podrán consultar la programación de Canal 9 (Nu9ve). La disponibilidad de cada señal depende del país y de los derechos de transmisión correspondientes. Por ello, conviene identificar el canal de televisión o la plataforma de streaming autorizada para ver Rays vs. Brewers en vivo, consultar las novedades del encuentro y seguir el marcador, las estadísticas y las jugadas decisivas de una Serie Mundial que garantiza un campeón inédito. (VIDEO DE X: @Brewers)