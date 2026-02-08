Mira el show de medio tiempo de Bad Bunny EN VIVO y EN DIRECTO, durante el donde se enfrentan . ¿Dónde transmitirán la presentación del ‘Conejo Malo’? El show del puertorriqueño podrá verse en ESPN, canal disponible Disney Plus Premium. ¿Dónde lo podrás ver en México? Síguelo en TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y FOX Sports, mientras que DAZN tiene los derechos para España. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Bad Bunny se presentará entre las 8:00 p.m. y 8:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) en el Levi’s Stadium.

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026. (Video: Getty Images)
