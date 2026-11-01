El Autódromo Hermanos Rodríguez será el epicentro de una fecha decisiva en la Fórmula 1 este domingo 1 de noviembre, cuando se dispute el Gran Premio de México a partir de las 14:00 horas (centro de México), con cobertura en directo mediante SKY Sports HD. Las tribunas del mítico Foro Sol en la Magdalena Mixiuhca vibrarán con el respaldo masivo a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien saltará al asfalto con la consigna impostergable de brillar ante su afición, meterse a la zona de podio y sumar sus primeras unidades de la temporada.

Al mismo tiempo, los reflectores internacionales enfocarán al prodigio italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, quien arriba a suelo azteca con opciones matemáticas de coronarse campeón del mundo. En su año de novato dentro del gran circo, el joven europeo encara la posibilidad histórica de pulverizar la marca de precocidad impuesta por Sebastian Vettel en 2010 con Red Bull, elevando al máximo la tensión deportiva de un fin de semana que promete emociones intensas de semáforo a bandera a cuadros.

¿Cómo ver el GP de Miami 2026 EN VIVO vía SKY Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de Gran Bretaña 2026, es necesario contar con una suscripción activa a SKY México. El canal SKY Sports está incluido en los paquetes SKY HD o SKY Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de México 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de México 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes SKY Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de SKY Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

CIUDAD DE MÉXICO (CDMX), MÉXICO (1/11/2026). F1 TV transmitirá EN VIVO el Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cómo ver el GP de México 2026 EN VIVO vía F1 TV Pro?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría de los países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar del Gran Premio de México 2026. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Cómo ver el GP de México 2026 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de SKY Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de México 2026 EN VIVO y de manera online.

El Gran Premio de México 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, como parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Los aficionados podrán seguir la carrera con cobertura de la clasificación, los preparativos y la competencia principal mediante distintas alternativas de transmisión EN VIVO y ONLINE, tanto por televisión como por plataformas digitales. La largada está programada para las 2:00 p. m. en México, 3:00 p. m. en Perú y Colombia, y 4:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos. En México, la carrera se podrá ver GRATIS por Canal 5 y TUDN, mediante TV abierta, además de SKY Sports y F1 TV; en Estados Unidos, las opciones incluyen ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y Apple TV, mientras que en Perú y otros países de Sudamérica la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Los seguidores de la categoría también pueden consultar la disponibilidad de DAZN F1 en España y F1 TV como plataforma oficial de la competición, de acuerdo con los derechos audiovisuales de cada territorio. (VIDEO DE X: @MiCanal5)