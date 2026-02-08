En el Levi’s Stadium, vive el EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS donde se enfrentan por el título de la NFL. ¿Dónde pasan el partido, el cual tendrá a en el show de medio tiempo? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y FOX Sports, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de DAZN. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 8 de febrero desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

El Super Bowl 2026 se jugará este domingo 8 de febrero. (Video: Getty Images)
