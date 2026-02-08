Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Super Bowl LX 2026 EN VIVO: ver Patriots vs. Seahawks por ESPN, TV Azteca 7 y FOX Sports gratis
En el Levi’s Stadium, vive el Super Bowl LX 2026 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS donde Patriots vs. Seahawks se enfrentan por el título de la NFL. ¿Dónde pasan el partido, el cual tendrá a Bad Bunny en el show de medio tiempo? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y FOX Sports, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de DAZN. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 8 de febrero desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).
El Super Bowl 2026 se jugará este domingo 8 de febrero. (Video: Getty Images) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.