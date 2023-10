Este martes 31 de octubre, Nicolás Jarry vs. Bublik se enfrentarán en la segunda ronda de las Masters 1000 de París en la cancha uno del Palais Omnisports de Bercy, Francia. Ambos jugadores lograron avanzar a esta etapa tras ganar sus respectivos partidos iniciales en dos sets. Para mantenerlos informados sobre la relevancia de este enfrentamiento entre el chileno y el uzbeko, hemos preparado esta información con la fecha, horarios y canales de televisión donde se transmitirá.

En la primera ronda del torneo parisino, Nicolás Jarry tuvo un desempeño destacado al derrotar al jugador australiano Alexei Popyrin en dos sets con parciales de 7-5 y 7-6. Este triunfo le permitió avanzar a la siguiente etapa del torneo. Actualmente, el tenista está teniendo un excelente cierre de año, ya que se encuentra en el puesto 20 en el ranking de la ATP.

No obstante, si Jarry busca acumular más puntos, deberá superar al tenista uzbeko Bublik, que se encuentra en la posición 33 del ranking ATP. El asiático logró vencer al tenista estadounidense Frances Tiafoe, quien está en la posición 14, en dos sets con marcadores de 6-3 y 6-4 en la primera ronda del torneo.

Como dato, en dos ocasiones previas, estos competidores se han cruzado en la cancha, con un triunfo para cada uno de ellos. La primera confrontación tuvo lugar en el año 2017 durante la final del Challenger de Morelos, donde Bublik se hizo con la victoria. La segunda ocasión ocurrió este año en la Copa Davis, donde Jarry venció a su oponente con un marcador de 6-3 y 6-4.

¿A qué hora juega Nicolás Jarry vs. Bublik por Masters 1000 de París?

El enfrentamiento entre Nicolás Jarry vs. Bublik, por la segunda ronda de las Masters 1000 de París, comenzará a las 1:50 p.m. del martes 31 de octubre, hora peruana. El mismo horario rige para los países de Colombia y Ecuador. Para Venezuela y Bolivia, será una hora más (2:50 p.m.). En Chile será a las 3:50 p.m., al igual que en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Masters 1000 de París: ¿dónde ver el Nicolás Jarry vs. Bublik?

Si no quieres perderte ni un minuto del Nicolás Jarry vs. Bublik en la segunda ronda de las Masters 1000 de París, puedes sintonizarlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de ESPN y STAR Plus. No olvides que en Depor.com puedes encontrar todos los detalles de este partido.





