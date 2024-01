Este miércoles 17 de enero, se llevará a cabo un duelo que promete captar la atención internacional cuando Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Sonego se vean las caras en la segunda ronda de Australian Open 2024. El compromiso adquiere una dimensión especial al tratarse de dos figuras del tenis, una oportunidad para estos deportistas avancen a la siguiente fase y sigan sumando números a su favor. A continuación, entérate de a qué hora juegan y en qué canales ver el enfrentamiento. ¡Vamos con la información!

El tenista español Carlos Alcaraz (número 2 del mundo), quien se mostró muy enérgico durante el entrenamiento de este miércoles en cancha cubierta, intentará empatar su récord (actualmente 0-1) contra el italiano Lorenzo Sonego en la segunda ronda del Abierto de Australia.

“(Sonego) Es un jugador muy peligroso, con grandes tiros. Toca seguir mejorando e intentar que el ‘head to head’ sea 1-1″, expresó Alcaraz, con una sonrisa segura en su rostro, durante la conferencia de prensa tras su triunfo sobre el francés Richard Gasquet (7-6(5), 6-1, 6-2) en la primera ronda.

El número dos del mundo aspira, en su enfrentamiento con el italiano, no solo a empatar su conocido historial directo, sino también a igualar su mejor actuación previa en las orillas del Yarra. Este récord se remonta a 2022, cuando fue derrotado por otro italiano, Matteo Berrettini, en un encuentro a cinco sets.

Por su parte, Sonego, ubicado en el puesto 46 del ranking mundial y conocido por ser un jugador con potentes golpes, aspira a dar la sorpresa. Ya ha vencido a Alcaraz una vez en 2021, lo que indica que, de llegar en buena forma, podría lograr una repetición de ese triunfo.

¿A qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Sonego?

El duelo entre Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Sonego se llevará a cabo este miércoles 17 de enero desde las 9:30 de la noche (hora en Perú, Colombia y Ecuador). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el choque dará inicio las 11:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 10:30 p.m. En tanto, en España será a las 3:30 a.m. del jueves 18.

¿En qué canal ver Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Sonego?

La contienda entre Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Sonego será emitida de manera exclusiva en toda Latinoamérica por ESPN y STAR Plus. En España la transmisión irá por Eurosport y DAZN. Si no tienes acceso a ninguna de estas alternativas, ten en cuenta que podrás obtener información del partido mediante la web de Depor.





