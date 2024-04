Ignacio Buse (396 ATP) pisó fuerte en el Challenger de Madrid. Este lunes por la mañana, derrotó por 2-0 al español Sergi Pérez Contri (558 ATP) y clasificó al cuadro principal del campeonato. ‘Nacho’, de 20 años, fue ampliamente superior y no tuvo problemas para avanzar a la siguiente etapa, en la que enfrentará a Leandro Riedi (166 ATP) por el pase a los octavos de final. El joven peruano no deja de sorprender y ahora se alistará para dar el golpe ante el tenista suizo.

Nuestro compatriota estuvo fino desde el primer minuto y rápidamente se puso en ventaja. El tercer punto, que fue bastante luchado, fue para Buse, que se ponía 2-1 arriba. El europeo reaccionó y llegó a estar 3-2 abajo, pero con posibilidades de igualar. Sin embargo, ‘Nacho’ apretó el acelerador y terminó ganando el primer parcial por 6-3.

En el segundo parcial, Ignacio fue una verdadera máquina y llegó a estar 4-0 arriba. Con tanta ventaja, se relajó y Sergi Pérez Contri ganó un par de puntos. Sabiendo que tenía que definir de una vez el partido, el tenista nacional se concentró y finalmente ganó el set por 6-2 y así consiguió avanzar al cuadro principal del Challenger de Madrid.

El partido tuvo una duración de una hora y veintidós minutos. Cabe mencionar que, con esta victoria, Buse logró acceder a dos MD de Challenger desde la qualy (a inicios de este mes avanzó al cuadro principal del Challenger de Barcelona). Por segunda semana consecutiva, ‘Nacho’ supera la primera ronda y se ilusiona con llegar lo más lejos posible.

El próximo reto del peruano será el duelo ante el suizo Leandro Riedi, que se ubica en el puesto 166 en el Ranking ATP. El partido está programado para jugarse este martes 9 de abril desde las 6:00 de la mañana (hora peruana, 1:00 p.m. en hora española). Será todo un desafío. Recordemos que Riedi este año tiene 2 títulos.

¿Cómo llegó Ignacio Buse a ser tenista?

En su adolescencia, Ignacio Buse estaba cerca de decidirse por la gastronomía (su tío es el conocido chef Gastón Acurio), pero su madre le recomendó que apueste por el tenis, y le hizo caso a a ella y también a su corazón. “De pequeño le decía a mi mamá: ‘yo quiero ser chef’, y mi mamá me advertía lo que involucra ser chef. ‘Tienes que empezar lavando platos, trabajando en restaurantes hasta las cuatro de la mañana, no te va a gustar esa vida. A ti que te encanta estar en una cancha de tenis no lo vas a disfrutar’, me decía”, confesó en una entrevista.

Luego se le presentó una oportunidad para estudiar en Estados Unidos, pero le rechazaron la VISA. Ese impedimento hizo que se dedicara más al tenis y así fue como decidió que iba a ser tenista profesional. “Iba a jugar college tennis, pero no salió. Hubo un problema con el trámite de la residencia que no salió. Por suerte no resultó”, agregó.

Su sueño es trascender, superar la historia de su abuelo Enrique Buse y ganar algún día el Roland Garros. “Me siento capaz, ¿por qué no soñar con ganar un día un Roland Garros”, señaló a finales de 2023, en una entrevista en el programa Set Paralelo. Hasta el momento, ha dejado claro que está aprendiendo rápido y que, si sigue por ese camino, llegará muy lejos.





