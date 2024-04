Ganó dos partidos en un día. Ignacio Buse (444° ATP) no deja de lograr cosas importantes en el inicio de su carrera profesional. Con 20 años, ya demostró que está para grandes cosas, como cuando le ganó al chileno Nicolás Jarry en la Copa Davis. Este lunes 1 de abril, el tenista peruano venció por 2-0 a Pol Martín Tiffón (432°) y se metió al cuadro principal del Challenger de Barcelona. Más temprano había derrotado a Felix Gill. En las próximas horas se conocerá quién será su próximo rival.

El duelo ante Martín Tiffón era importante para avanzar a la siguiente etapa. Si bien inició perdiendo -estaba 1-3 en un momento-, ‘Nacho’ se repuso y logró igualar y luego remontar el marcador. Eso sí, el español no le dejó el camino fácil y continuó luchando hasta el final. Estaban 6-6 y podía ganar para cualquiera. Afortunadamente, nuestro compatriota terminó ganando por 7-6.

En el segundo set, con el objetivo de lograr el pase, Ignacio Buse salió en modo arrollador y lo pasó por encima al deportista de 24 años. Es cierto que el español llegó a estar 2-1 arriba; sin embargo, el peruano estuvo impecable y no cedió ni un solo punto más. Finalmente, ganó por 6-2 y logró la clasificación al cuadro principal del Challenger de Barcelona, donde le esperan nuevos oponentes.

Cabe mencionar que, antes de enfrentar al español, ‘Nacho’ había luchado contra el inglés Felix Gill, de 21 años de edad. Fue un duelo bastante parejo también, que terminó 2-1 a favor de nuestro compatriota. En el primer set ganó por 6-3; en el segundo set el británico venció por el mismo marcador; y en el set definitivo Ignacio ganó por 6-2. Triunfo importante.

Gracias a estos recientes triunfos, Ignacio Buse no solo clasificó al cuadro principal del Challenger de Barcelona, sino que también crecerá en el ranking ATP. Todo indica que, en el próximo reporte, ‘Nacho’ será parte del Top 400. Recordemos que el peruano mejor ubicado es Juan Pablo Varillas, que está en el puesto 101 con 596 puntos.

¿Cómo llegó Ignacio Buse a ser tenista?

En su adolescencia, Ignacio Buse estaba cerca de decidirse por la gastronomía (su tío es el conocido chef Gastón Acurio), pero su madre le recomendó que se incline por el tenis, y le hizo caso a a ella y también a su corazón. “De pequeño le decía a mi mamá: ‘yo quiero ser chef’, y mi mamá me advertía lo que involucra ser chef. ‘Tienes que empezar lavando platos, trabajando en restaurantes hasta las cuatro de la mañana, no te va a gustar esa vida. A ti que te encanta estar en una cancha de tenis no lo vas a disfrutar’, me decía”, confesó en una entrevista.

Luego se le presentó una oportunidad para estudiar en Estados Unidos, pero le rechazaron la VISA. Ese impedimento hizo que se dedicara más al tenis y así fue como decidió que iba a ser tenista profesional. “Iba a jugar college tennis, pero no salió. Hubo un problema con el trámite de la residencia que no salió. Por suerte no resultó”, agregó.

Su sueño es trascender, superar la historia de su abuelo Enrique Buse y ganar algún día el Roland Garros. “Me siento capaz, ¿por qué no soñar con ganar un día un Roland Garros”, señaló a finales de 2023, en una entrevista en el programa Set Paralelo. Hasta el momento, ha dejado claro que está aprendiendo rápido y que, si sigue por ese camino, llegará muy lejos.





