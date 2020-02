Dominic Thiem tuvo un buen desempeño en el Abierto de Australia. Llegó a la final -venciendo a Rafael Nadal en cuartos y a Alexander Zverev en ‘semis’- y terminó como subcampeón de torneo tras caer ante Novak Djokovic. El austriaco tenía pensado asistir al Abierto de Argentina (un ATP 250), que se iba a celebra desde este lunes 10 de febrero, pero ha decidido retirarse, sobre todo por cansancio.

“Hola amigos. He tenido una gran jornada en Australia, pero a causa de esa gran experiencia me veo obligado a no poder estar en Buenos Aires. Estoy realmente muy cansado y necesito descansar para no poner en peligro lo que queda de la temporada”, dijo el número cuatro del mundo en un video publicado en Twitter por la cuenta oficial de este torneo.

“Realmente amo ese torneo, sin duda es uno de mis favoritos. Buenos Aires es una gran ciudad. Volveré, de eso no tengan la menor duda. Puedo prometerlo. Espero que tengan una gran competición”, concluyó Thiem, quien ha ganado en la capital argentina en dos ocasiones: en 2016 y 2018.

Ahora que ‘Dominator​’ esta fuera, los tenistas mejor sembrados y favoritos a levantar el título son el italiano Matteo Berrettini, los argentinos Diego Schwartzman y Diego Pella, el serbio Dušan Lajović y el croata Borna Ćorić. El chileno Cristian Garín también estará presente.

El mensaje de Dominic Thiem. (Foto y video: Argentina Open)

