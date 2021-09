Argentina vs. Bielorrusia EN VIVO vía TyC Sports: sigue las series del día 2 de Copa Davis 2021

Argentina vs. Bielorrusia EN VIVO EN DIRECTON ONLINE vía TyC Sports este domingo 19 de septiembre desde las 9:00 a. m. hora peruana y 11:00 a. m. hora argentina por el Grupo Mundial I de la Copa Davis en el día 2. En dobles, Máximo González y Horacio Zeballos vs. Martín Borisiouk y Alexander Zgirovsky, mientras Diego Schwartzman enfrentará a Erik Arutiunian de manera individual. Sigue todas las incidencias en este punto a punto.

El evento se realizará nuevamente en el Lawn Tennis Club de Buenos Aires, con el 70 % del aforo habilitado y la expectativa por ver la definición de la llave es grande. Durante el primer día de competencia, Schwartzman cayó de manera sorpresiva ante Daniil Ostapenkov, pero Guido Pella igualó la serie al vencer a Erik Arutiunian.

¿A qué hora ver el Argentina vs. Bielorrusia por Copa Davis?

Estados Unidos – 7.00 a. m. hora de Los Ángeles

Perú – 9.00 a. m.

México – 9.00 a. m.

Ecuador – 9.00 a. m.

Colombia – 9.00 a. m.

Estados Unidos – 9.00 a. m. hora de Texas

Estados Unidos – 10.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 10.00 a. m.

Paraguay – 10.00 a. m.

Venezuela – 10.00 a. m.

Canadá – 10.00 a. m.

Brasil – 11.00 a. m.

Uruguay – 11.00 a. m.

Chile – 11.00 a. m.

Argentina – 11.00 a. m.

Inglaterra – 3.00 p. m. hora de Londres

Portugal – 3.00 p. m. hora de Lisboa

España – 4.00 p. m. hora de Madrid

Italia – 4.00 p. m. hora de Roma

Francia – 4.00 p. m. hora de París

Alemania – 4.00 p. m. hora de Berlín

Holanda – 4.00 p. m. hora de Ámsterdam

La oportunidad de ponerse en ventaja por primera vez quedará en las manos de la dupla conformada por Máximo González y Horacio Zeballos, cuando enfrenten a Martín Borisiouk y Alexander Zgirovsky. De nuevo, la balanza está equilibrada a favor de los sudamericanos, pero tendrán que reflejarlo en el resultado.

En febrero del presente año, González y Zeballos disputaron por última vez un juego oficial en dobles: derrotaron a los japonenes Ben McLachlan y Toshihide Matsui en el ATP Cup de Australia. A sus 38 y 36 años respectivamente, los tenistas buscarán darle una alegría a su país.

Por su parte, Martin Borisiouk de 21 años (ATP: 1408) y Alexander Zgirovsky de 20 años (ATP: 1233) tratarán de volver a dar la sorpresa para Bielorrusia. A nivel colectivo no tienen experiencia juntos, pero ambos llegan con actividad por su participación en el ITF Masculino que se desarrolló en Georgia.

¿Qué canal transmitirá el Argentina vs. Bielorrusia por Copa Davis?

Los partidos del Argentina vs. Bielorrusia por Copa Davis serán transmitidos por la señal de TyC Sports en televisión y TyC Sports Play por internet.

Tras finalizar el juego de dobles, Diego Schwartzman volverá a tener acción y la misión de redimirse de su tropiezo inicial. El ‘Peque’ esta vez enfrentará a Erik Arutiunian (12:30 p. m. hora argentina) y sus responsabilidades dependerán del tercer cotejo: podrá darle la victoria a los ‘Albicelestes’ en caso hayan ganado en dobles o de lo contario igualará la serie para un quinto duelo de definición.

“Realmente no conozco a mi rival para evaluar si hizo un gran partido, pero de mi lado de la cancha hice prácticamente todo mal y estaba en un día donde casi nada me iba a salir”, reconoció Schwartzman luego del tropiezo inicial ante Daniil Ostapenkov. No tendrá que perder la concentración en el nuevo día de competencia.