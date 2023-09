Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvédev se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus y Movistar por las semifinales del US Open 2023. Este duelo está pactado para el viernes 8 de septiembre desde las 2:00 p.m. (horario de Perú) y se llevará a cabo en el Arthur Ashe Stadium ubicado en la ciudad de New York (Estados Unidos). El tenista español llega a este cruce luego de dejar en el camino al alemán Alexander Zverev, a quien venció por 3-0 con parciales de 6-3, 6-2 y 6-4. El ruso, por su parte, clasificó a las ‘semis’ tras vencer por 3-0 a su compatriota Andrey Rublev, con parciales de 6-4, 6-3 y 6-4. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, sets, puntos, estadísticas y todos los detalles a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Alcaraz vs. Medvédev y en qué canales ver?

El partido entre Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvédev está programado para este viernes 8 de septiembre y está dividido en los siguientes horarios alrededor del mundo: a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 4:00 p.m. en Argentina, Brasil y Uruguay; a las 3:00 p.m. Paraguay, Venezuela y Bolivia; y a las 9:00 p.m. en España. Asimismo, para seguir la transmisión de este enfrentamiento, los fanáticos del tenis en Latinoamérica podrán hacerlo a través de las señales de ESPN y Star Plus, mientras que los de España por Movistar+.





Alcaraz y Medvédev se enfrentan en las semifinales del US Open 2023. (Video: US Open)