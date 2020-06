La tenista estadounidense Coco Gauff, de solo 16 años, se ha vuelto una líder de opinión en la lucha contra el racismo. Prueba de ello es que el último miércoles estuvo en Delray Beach (Florida) en un homenaje a George Floyd, quien murió a manos de un policía blanco en Estados Unidos. Allí, la joven deportista tomó el micrófono y dio un emotivo discurso.

“Creo que es triste que esté aquí protestando por los mismos motivos que hicieron que mi abuela participe en manifestaciones hace 50 años. Quiero decirles lo siguiente: primero, debemos amarnos entre todos, pase lo que pase. Y también debemos conversar con nuestros amigos que no son negros para educarlos y para que sepan cómo apoyar al movimiento”, inició Coco.

“En segundo lugar, tenemos que tomar medidas. Es cierto, todos estamos aquí protestando. Pero yo no tengo edad para votar. Ustedes sí. Está en sus manos votar por mi futuro, el futuro de mis hermanos y por el futuro de ustedes”, agregó.

“Tercero, necesitamos que todos alcen su voz. Leí una cita del Dr. (Martin Luther) King que decía: ‘El silencio de la gente buena es peor que la brutalidad de la gente mala’. Por lo tanto, no debemos guardar silencio, porque si eliges callar, eliges el lado del opresor".

“Si tienes amigos negros, no puedes decir que esto no te importa. Esta lucha también tiene que ser tuya. [...] Tenía 8 años cuando Trayvon Martin fue asesinado. ¿Por que hoy que tengo 16 sigo exigiendo un cambio? Esto me rompe el corazón porque estoy luchando por el futuro de mis hermanos, estoy luchando por el futuro de mis futuros hijos, estoy luchando por el futuro de mis futuros nietos".

“Por lo tanto, debemos cambiar ahora y prometo usar siempre mi plataforma para difundir información vital”, concluyó Gauff.