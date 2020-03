En una victoria sufrida, Juan Pablo Varillas derrotó al suizo a Sandro Ehrat en el inicio de la serie entre Perú y Suiza por los playoffs del Grupo Mundial de Copa Davis. Al final, la raqueta nacional aprovechó los errores de su rival para superar por doble 7-6 en ‘tie break’.

Tras su victoria, Varillas brindo una conferencia de prensa en la que habló sobre el encuentro. “Empecé nervioso y se notó en mis tiros, no pude jugar a la velocidad. Poco a poco empecé a encontrar mi ritmo. Los dos quiebres en los primeros sets fueron una llamada de atención. Estaba muy pasivo y se vio”, confesó.

Y es que ‘Juampi’ fue quebrado, pero logró recuperarse, pasar de nuevo arriba y disputar el último game en ‘tie break’. “Lo ideal es que no te quiebren, pero me sirvió para que me diera cuenta de que estaba haciendo mal y mejorar”, agregó.

Varillas: “La gente se está dando cuenta de que el tenis está mejorando y eso es importante". (Video: Virginia Siaden)

“La gente se está dando cuenta de que el tenis está mejorando, que está creciendo y eso es importante. (El apoyo de la gente), eso es lo que marca la diferencia de un torneo o una Copa Davis. Es una pequeña ventaja que tenemos que haya tanta gente. Hace mucho no se vivía un ambiente así en Lima. Ojalá que este tipo de aliento siga partido a partido”, señaló Varillas.

Cabe señalar que Varillas venció por segunda vez a Ehrat en su tercer encuentro entre ambos. La primera raqueta nacional se prepara para este sábado disputar un cuarto partido y sería ante Henri Laaksonen.

