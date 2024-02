Perder siempre duele, pero forma parte del juego. Lo importante es no quedarse con la bronca de la derrota, sino con lo positivo y ver qué se puede mejorar. Eso es lo que se tiene que rescatar de la durísima serie de Perú ante Chile por la Copa Davis. La ‘Bicolor’, capitaneada por Lucho Horna, no pudo dar el batacazo en Santiago y cayó por 3-2 en las Qualifiers, no sin antes ponerse a la altura de las circunstancias y exigir al máximo a la ‘Roja’. No ganamos el duelo, pero sí algo mejor: un equipo. Saber que detrás de Juan Pablo Varillas están Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y los hermanos Huertas del Pino, mantiene la ilusión de que lo mejor está por venir.

Aunque la lógica se impuso en la eliminatoria, Chile se ubica en el top 15 y Perú en el puesto 34° en la clasificación de la Davis, el equipo nacional cayó de pie, mostrando un gran nivel en un escenario complicado y ante tenistas que superan en ranking a los nuestros (tres de sus miembros están dentro del top 100, nosotros solo tenemos a uno, Varillas). Fue la serie de ‘Nacho’ Buse y los hermanos Arklon y Conner Huertas del Pino, quienes sacaron los dos puntos del marcador y llevaron todo al quinto partido. Más allá de la derrota, el camino continúa y en septiembre jugaremos nuevamente en el Grupo Mundial I, pero ya con lecciones aprendidas y errores corregidos. Buse, nuevo rostro para confiar Durante los últimos tres años, Juan Pablo Varillas se puso el equipo al hombro en reiteradas ocasiones. Hubo series en las que su experiencia fue clave para sacar adelante el partido decisivo y otras veces en las que en dos días tuvo que jugar hasta tres encuentros. Pero así como hay días buenos, también hay malos, y si antes nos costaba mucho un bajón de ‘Juanpi’, ahora podemos mirar con mayor optimismo una realidad así: esto con la aparición de Ignacio Buse (438°) y Gonzalo Bueno (324°). Ambos con 19 de años recién están teniendo sus primeros partidos de Copa Davis, pero ya demostraron el talento que tienen. Si bien ‘Gonza’ no jugó esta serie, llegaba en buen nivel al ganar hace poco su primer Challenger. En Santiago, fue el destape de ‘Nacho’, que con dos partidos previos con Perú, jugó con serenidad y temple como si llevara años en el circuito. Buse recibió la confianza de ‘Lucho’ Horna y se plantó en el segundo partido de la serie ante Nicolás Jarry. Así celebró Ignacio Buse su victoria ante Nicolás Jarry. (Foto: Copa Davis) No solo era la primera vez que jugaba fuera de casa por la Davis, ‘Nacho’ nunca antes se había enfrentado a un top 20. Las condiciones no eran agradables, con un público en contra, pero Buse silenció un coliseo de cinco mil personas al vencer a su rival. Ya en el quinto juego, sorprendió a Alejandro Tabilo al sacarle un set, pero no pudo sostener el ritmo en un escenario tan hostil, que celebraba sus errores no forzados y arengaba a su jugador. Impulsado por su gente, ‘Jano’ despertó e impuso su experiencia ante la juventud de Ignacio, que pese a ello mostró actitud y personalidad para jugar de igual a igual. No ganó este encuentro, pero partidos así le servirán mucho para su carrera. Tenemos pareja en dobles Desde el retiro de Sergio Galdós a finales del 2022, a Perú le costó encontrar una pareja en dobles en la Copa Davis, una variante clave en instancias como estas, pues te da un punto de quiebre en la eliminatoria. ‘Lucho’ Horna venía de probar en la serie pasada ante Irlanda a Ignacio Buse y Brian Panta, pero recién en esta oportunidad ante Chile decidió mandar a la cancha a Arklon y Conner, los hermanos Huertas del Pino. Horna vio que era el momento de los hermanos Huertas del Pino, que además llegaban de ganar el Challenger de Buenos Aires como dupla. Si bien llevaban toda una vida jugando juntos, era la primera vez a nivel de Copa Davis, pero ambos superaron con creces las expectativas al doblegar a Tomás Barrios y Alejandro Tabilo. En ranking individuales eran superados, pero el plus de ser familia se impuso al jugar sueltos en Santiago y darle, en ese momento, el 2-1 a favor de Perú. La historia ya es conocida de cómo acabó la serie, pero lo importante aquí es la regularidad de Arklon (29) y Conner (28), quienes a la par de su faceta de singlistas, también comparten tour como binomio. De mantenerse en ese nivel, los hermanos Huertas del Pino son el presente en dobles para Perú en la Copa Davis. Conner y Arklon, los hermanos Huertas del Pino, celebrando la ventaja parcial de 2-1 frente a Chile. (Foto: EFE) Más que un jugador, un equipo En los últimos años, el equipo peruano de la Copa Davis se había centralizado solo al papel de Juan Pablo Varillas. Ser la raqueta número uno y jugar los principales torneos de tenis en la ATP hacían que todos los reflectores fueran a ‘Juanpi’. Y si bien muchas veces fue el protagonista, ante Chile no estuvo en su mejor nivel, pero el resto del grupo sacó la cara y mantuvo viva la eliminatoria hasta el final. El principal problema de la ‘Bicolor’ era depender solo de un jugador como ‘Juanpi’, por su calidad y experiencia, el resto del equipo hacía lo suyo, pero la expectativa no era como cuando le tocaba jugar a la primera raqueta. Ahora, tras lo visto con Buse, lo que puede hacer Gonzalo Bueno y los hermanos Huertas del Pino, Perú ya está dejando de ser solo ‘uno’, para ser un grupo como tal, donde ya empiezan a destaparse. Bien dicen que para trascender en la Copa Davis, es necesario tener a dos o tres jugadores de nivel, la ‘sele’ tiene a uno consolidado en el top 100 como Varillas, a dos de 19 años con gran futuro, como ‘Nacho’ y ‘Gonza’, y dos hermanos con 29 y 28 años en el mejor momento de sus carreras. Un equipo que combina experiencia y juventud. Saber jugar en todos los terrenos Para nadie es un secreto que nuestros tenistas peruanos están más habituados a la arcilla que a otras superficies. Y si bien es una ventaja cuando toca jugar de local, el problema puede presentarse cuando de visita nos enfrentamos a rivales en otros terrenos. Chile nos puso una cancha rápida o dura, teniendo en cuenta el presente de sus figuras: Tabilo venía de ganar el ATP 250 de Auckland y Jarry de una gira por Australia. En Perú, Varillas, quien también estuvo por Australia, no la pasó bien y es claro que no es el terreno donde más cómodo se siente, en la arcilla sí, ahí es donde ha sacado sus mejores resultados. Sin embargo, al ser visitantes, la ‘Bicolor’ se tuvo que adaptar a las circunstancias. Con un ‘Juanpi’ con una realidad complicada, Ignacio Buse sorprendió al mostrarse suelto y cómodo en esta cancha, lo que da cuentas de la importancia de jugar en todas las superficies. Lo mismo con los hermanos Huertas del Pino, que si bien tienen más giras por Sudamérica, deberían seguir probando suerte en otros terrenos. Tener a tenistas que no solo destaquen en arcilla, sino en otras superficies es un factor clave a la hora de disputar eliminatorias en otros países, ya que al pertenecer al Grupo Mundial I y compartir con selecciones de Europa y hasta Asia, el tema de la cancha será siempre un reto, saber desenvolverse no solo en tierra batida, sino en cancha rápida y hasta sobre césped.

Con Guerrero serían 9: ¿qué fue de los mundialistas que terminaron en el fútbol peruano? VIDEO RECOMENDADO SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.